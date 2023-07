La Grande Ourse est à OK Corral

La Grande Ourse, la nouvelle attraction d’OK Corral pour toute la famille ©OKCorral

Après les plaines de l’ouest américain, puis le sud mexicain, le parc d’attractions OK Corral emmène le public dans le Grand Nord à la rencontre de la Grande Ourse, sa nouvelle attraction. A bord d’une nacelle pouvant accueillir jusqu’à 40 personnes simultanément (ce qui est une première en France !), vous glisserez et tournoierez à 360° à l’horizontale. Sensations sympas pour toute la famille puisque les enfants dès 0,90 mètre accompagnés peuvent en profiter. Et pour y accéder, il faudra pénétrer dans l’antre de la Grande Ourse par un immense tronc d’arbre déraciné… A tester en illimité, tout comme la trentaine d’autres attractions dans cette célèbre ville du far-west… sous les pins provençaux. Et ne pas oublier le maillot pour les plus jeunes.

OK Corral – RD8 – Cuges-les-Pins (13270)

À 20 minutes de Marseille, Aix-en-Provence et Toulon et à 8 km du circuit du Castellet Paul Ricard / Sortie Aubagne-Gémenos, direction Cuges-les-Pins

Ouvert tous les jours des vacances scolaires, de 10h à 18h

Tarifs : 29,50 € / 33,50 € / Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre

> Billetterie sur Okcorral.fr

Spectacles à Gogo au Festimôme d’Aubagne

22 ans et pas une ride pour ce festival qui sait comment distraire la jeunesse en été. Ici on multiplie les spectacles circassiens, les jeux et les animations à l’ombre des arbres du parc Jean Moulin. À noter que cette édition, intelligemment adaptée aux chaleurs estivales avec ses rendez-vous en matinée ou à partir de 17h, fait la part belle à la roue, petite ou grande. Manègerie à vélo ou carroussel à pédales, spectacle italien “Tour de la place”, roue de mortest et même atelier réparation de vélo sont à l’affiche. Et pour les parents, la marraine du festival, Nicole Ferroni, leur “sert un vers” le samedi à 19h. Sans oublier le concert final du dimanche à 21h.

Festimôme

Du 20 au 23 juillet

Parc Jean-Moulin, Avenue du 21 août 1944, 13400 Aubagne

Tarifs : Enfant 5€ / Parent 8€

> Programme et billetterie en ligne sur ww.arteuro.fr

Ciné plein air tout l’été à Marseille

Se faire un toile différente presque tous les soirs en famille, à la fraîche, tel est le programme de Ciné Plein Air qui fête sa 28e édition ! Il y en a pour tous les goûts : de la comédie, de l’animation, du western, de l’aventure… des films plutôt récents ou d’autres, plus anciens mais incontournables. Pour les plus jeunes, on notera, entre autres, “Le peuple Loup” de Tomm Moore et Ross Stewart, “Parvana, une enfance en Afghanistan” de Nora Twomey”E.T. l’Extraterrestre” de Steven Spielberg, “Le Voyage de Chihiro” et “Kiki la Petite Sorcière” de Hayao Miyazak”Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary” de Rémi Chayé… Le tout, gratuitement !

Jusqu’au 22 septembre 2023 dans différents lieux de la ville

> Gratuit et pour tous

> Programmation détaillée

Ciné d’été également à Grans, Miramas, Istres et Port-Saint-Louis-du-Rhône

De belles occasions de voir ou revoir une sélection de films pour toute la famille, également à la fraîche, que ce soit au théâtre de verdure de Miramas, au parc du Ponant ou à la piscine Espace vert de Port-Saint-Louis-du-Rhône, sur le parvis de l’Espace Robert Hossein ou les arènes d’Entressen, entre autre … Et le tout, gratuitement, en juillet et en août !

Jusqu’au 23 août 2023 dans différents lieux

> Gratuit et pour tous

> Programmation et réservation

La semaine prochaine dans notre supplément Eté et vacances 2023,

notre agenda complet des loisirs et sorties en Provence