Une réunion publique d’informations et d’échanges sur les éoliennes flottantes en Méditerranée est organisée à Marseille à la suite de la confirmation faite par le gouvernement de la localisation du second parc éolien flottant en Méditerranée, au large de Fos-sur-Mer.



La réunion publique se tiendra, en présence des représentants du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du ministère de la Transition énergétique, du Réseau de Transport d’Électricité (RTE) et des garants, le 12 juillet 2023 à 18h dans l’amphithéâtre du bâtiment de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), 16 Rue Antoine Zattara à Marseille (13 003). La participation à la réunion sera également possible en visioconférence.

Participation possible à la réunion publique en visio. Pour s’inscrire.

