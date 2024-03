Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Plongez dans l’univers olympique avec le carnaval d’Aubagne !

La Ville d’Aubagne vous donne rendez-vous le samedi 16 mars à 14h sur l’Esplanade de Gaulle pour assister au cortège de l’édition 2024 du carnaval d’Aubagne, sur le thème des Jeux Olympiques. Chacun des cinq tableaux présentés au public portera les couleurs d’un anneau olympique, les spécificités d’un continent et d’une pratique sportive. Le cortège retracera l’histoire des Jeux Olympiques selon la mythologie grecque avec les célèbres personnages tel qu’Hercule.

Le Carnaval proposera aussi une déambulation rythmée de danses et de musiques variées avec du flamenco, de la danse de salon, des danses africaines et orientales, du tango ou de la samba. Pour clôturer le cortège, les personnages principaux, Hercule, Megara et Hades embraseront le Caramantran, représenté par une flamme Olympique de 3 mètres de haut.

Samedi 16 mars 2024



Esplanade de Gaulle – Aubagne



Départ du cortège à 15h

Salon de l’art contemporain au Parc Chanot



Du 15 au 18 mars 2024, le Salon de l’Art Contemporain (SIAC) revient pour sa 23eme édition au Parc Chanot. Événement phare de l’art contemporain dans la région Sud, le salon réunit chaque année de nombreux artistes professionnels pour venir à la rencontre du grand public et des amateurs d’art sur plus de 3 000m2.

Huile, collage, bronze, terre, aquarelle photographie, art numérique, en passant par tous les styles artistiques… les 160 exposants attendus sauront ravir tous les goûts et budgets. Chaque année, le SIAC Marseille séduit également les professionnels de l’art tels que les galeristes, directeurs artistiques, architectes et décorateurs d’intérieur, chefs d’entreprise à la recherche de nouveaux talents.



Un espace de restauration ainsi qu’un espace pour les enfants de 4 à 10 ans (gratuit) seront disponibles sur place.

Parc Chanot – Parc des expositions

114 rond-point du Prado

13008 Marseille



Vendredi : de 10h à 22h

Samedi : de 10h à 20h

Dimanche : de 10h à 19h

Lundi : de 10h à 19h



Tarifs normal : 10€

Réduit (étudiants, handicapés, groupe de 10 personnes minimum): 7€

Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

Le Salon régional des métiers et de l’alternance



Ce week end aura lieu la toute nouvelle édition du Salon régional des métiers et de l’alternance. Entreprises, recruteurs, institutions ou organismes professionnels, tous seront présents pour échanger et fournir des réponses claires sur les métiers de l’alternance. L’occasion parfaite pour des rencontres professionnelles privilégiés, se faire des contacts et même déposer des CV dans les écoles et structures variées présentes sur le salon.

Des conférences auront lieu tout au long de cet avènement sur les différentes filières d’études et de métiers. Inscriptions gratuites mais obligatoires en ligne pour pouvoir accéder au salon. De nombreuses journées portes ouvertes sont également organisées ce samedi.

Samedi 15 et dimanche 16 mars de 9h30 à 17h



Parc Chanot

Palais de la Méditerranée – Hall 2

13008 Marseille



Inscriptions en ligne ici

Le festival La Voie est belle revient ce samedi

Samedi 16 mars, la mairie des 6 et 8ème arrondissements de Marseille vous donne rendez-vous dans le quartier de Bonneveine pour la 3eme édition du festival de quartier festif et engagé : le Festival La Voie est Belle.

Au programme de La Voie est Belle 2024, festival citoyen et écologique, retrouvez plusieurs ateliers participatifs, animations musicales, balades urbaines, plantations, démonstrations de danse et sport et spectacles pour enfants et banquet de quartier. Le but de cette manifestation est avant tout de stimuler l’imagination des habitants et à encourager de nouveaux usages de l’espace public.

Samedi 16 mars de 9h à 21h



Place Louis Bonnefon

13008 Marseille, France



Programme de toutes les activités ici

Journée de délibération collective pour l’avenir de la mer

Après une série de rencontres et débats au mois de décembre, Marseille sera de nouveau le théâtre du grand débat national « la Mer en débat » organisé par la Commission nationale du débat public.

Ce samedi 16 mars, la cité phocéenne accueillera la Mer en 3D, un rendez-vous de délibération collective durant lequel près de 90 citoyens et membres de la société civile se réuniront pour s’informer et débattre. Au cœur du sujet : les opportunités et conditions de cohabitations, notamment en ce qui concerne les nouvelles activités et de préservation de la biodiversité.

La Mer en 3D est l’un des derniers rendez-vous permettant de le faire avant la prise des décisions par le gouvernement en matière de planification maritime. Les résultats de cette démarche de délibération collective seront rendus publics et largement diffusés.

Cette journée d’échanges se déroulera simultanément à Rennes, Rouen, Bordeaux et Lyon,réunissant au total plus de 400 citoyens. Rendez-vous le 6 avril 2024 pour une seconde étape, qui réunira cette fois ci une partie de ces participants à Paris pour croiser les regards et hiérarchiser des principes d’aménagement de la mer.

Inscriptions sur le site du débat public

Balade à la découverte de la botanique de Marignane

© Anna-Reine





Plage du Jaï, étang de Berre et du Bolmon ou encore colline Notre-Dame de Pitié, Marignane regorge d’une diversité botanique grâce à ses nombreux espaces naturels. Parmi tous ces végétaux, de nombreux sont comestibles et possèdent des vertus médicinales parfois oubliées… Ce samedi 16 mars, Anna, représentante de l’association “De la prêle au pissenlit”, vous propose au fil d’une balade sur l’un de ces sentiers de les repérer et de dévoiler leur utilité…



Inscriptions à l’accueil de l’Office de Tourisme ou par téléphone jusqu’à la veille de la sortie midi. Places limitées. Départ à 14h à l’aire de pique-nique, avenue Jean-Louis Calderon à Marignane.

Réservations au 04 42 31 12 97 ou directement à l’Office de Tourisme de Marignane



Tarifs

– Individuel : 12 euros

– Enfant de 6 à 12 ans : 6 euros