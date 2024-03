Tandis que les lycéens avaient jusqu’au 14 mars pour formuler leurs voeux sur Parcoursup, ils peuvent maintenant compléter leurs dossiers et confirmer leurs voeux jusqu’au 3 avril. L’ESAIP (l’école d’ingénieurs de l’avenir responsable), le lycée des métiers de services aux entreprises et à la personne Charlotte Grawitz, l’IFC, le lycée CFA la Forbine, l’école internationale Tunon, le lycée des Calanques et l’ENSP (école nationale supérieure de la photographie) accueillent ce samedi visiteurs et potentiels futurs étudiants pour présenter leurs établissements et formations.

« Le lycée technologique privé de chimie et de biologie – CFA (centre de formation d’apprentis) La Forbine est un établissement privé sous contrat d’association avec l’Etat. Créé en 1967, le lycée – CFA forme chaque année plus de 400 élèves, étudiants et apprentis pouvant exercer dans les multiples secteurs de la biologie et de l’industrie chimique » annonce leur site internet. Le lycée sera ouvert de 9h à 13h ce samedi.

En même temps, l’ESAIP, qui propose « une formation cycle Ingénieur (Bac +5) dans deux domaines : l’Environnement et la Gestion des risques et le Numérique. » ouvrira ses portes de 9h à 13h sur son campus aixois. Sur leur site, l’ESAIP met en avant le « cadre d’études exceptionnel […] proche du centre-ville d’Aix-en-Provence avec des salles d’innovation pédagogique, espaces conviviaux et espaces végétalisés ».

Le campus marseillais de Tunon, école des métiers du tourisme, de l’événementiel, du luxe, de l’hôtellerie et de la restauration ouvrira également ses portes de 10 heures à 14 heures.

IFC, le centre de formations en commerce, comptabilité, assurance, communication, management et autres domaines du secteur tertiaire accueillera ses visiteurs afin de leur présenter leurs cursus allant du niveau bac+2 à bac+5 et de leur offrir la possibilité d’échanger avec leurs étudiants. Plusieurs dates sont déjà prévues à cet effet sur Marseille : les samedis 16 mars, 13 avril et 1er juin de 14 heures à 17 heures. « Nos formations sont proposées en alternance ou en formule classique. La formation en alternance s’effectue dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat pro. L’objectif est de permettre à l’étudiant de profiter d’une formation théorique en école supérieure mais aussi, d’une formation concrète et pratique en entreprise. » annonce l’IFC sur son site internet.

Le lycée des métiers Charlotte Grawitz organise également ses journées portes ouvertes sur son site à Saint-Jérôme à Marseille, elles se dérouleront les samedi 16 mars 2024 et 4 mai 2024 de 9 heures à 13 heures. L’établissement propose des formations variées, allant du CAP coiffure au BTS en commerce digital, en passant par un bac pro esthétique, cosmétique et parfumerie.

« L’ENSP organise ses journées portes ouvertes le 16 mars de 10 heures à 18 heures au 30 avenue Victor Hugo à Arles. Rencontrez les différentes promotions de master, échangez avec eux mais aussi avec les équipes sur l’ensemble des formations proposées à l’ENSP, comme la formation professionnelle continue, plongez dans les mémoires et les éditions à la bibliothèque et visitez l’École jusqu’aux Laboratoires et au studio !» scande l’établissement dans un communiqué de presse.

Le lycée des Calanques a lui aussi prévu une journée découverte, le samedi 23 mars de 9 heures à 17 heures sur son site (89 traverse Parangon à Marseille). Les intéressés pourront découvrir l’ensemble de l’offre pédagogique. La journée sera rythmée par un grand marché aux plantes et aux producteurs/artisans, ainsi que par la grande vente de printemps de Emmaüs, voisin de l’établissement. « Qui mieux que les élèves du Lycée des Calanques pour présenter les filières et les outils pédagogiques de l’établissement, à travers des animations autant informatives que ludiques. Les sorties et les stages collectifs seront aussi à l’honneur avant de clôturer la journée avec la remise des diplômes. » précise le lycée agricole.

