Share on Facebook

Share on Twitter

Le collectif Ramdam (Rassemblement d’associations pour les modes de déplacements alternatifs dans la métropole Aix-Marseille-Provence) organise vendredi 3 décembre,à la mairie des 1er et 7e arrondissements son séminaire annuel. Il est consacré à la thématique suivante : « Mobilité et vélo – Marche, sur la Métropole Aix Marseille et la Région Sud ». Le plan de déplacement urbain (PDU) métropolitain et le plan vélo de la Région Sud seront au coeur des discussions lors de cette nouvelle édition.

Jean-Yves Petit, président de Ramdam jusqu’en juillet dernier, animera la journée (crédit : DR)

« Concernant le PDU, le réseau associatif reste sur sa faim en matière de réalisation d’aménagements cyclables et de concertation » Jean-Yves Petit, ex-président de Ramdam et animateur du séminaire

« Le réseau associatif reste largement sur sa faim concernant le PDU, pas tellement sur les actions envisagées en soit, mais plutôt parce que rien n’avance sur la réalisation d’aménagements cyclables et qu’il y a un manque total de concertation », déplore Jean-Yves Petit, l’ex-président du collectif Ramdam (il a cédé sa place à Anne-Laurence Beaudouin en juillet 2021) et animateur du séminaire, interrogé par Gomet’.



Le collectif et les différentes associations qui le composent demandent une mise au point sur le projet pour connaître son stade d’avancement. Des élus des deux institutions prendront ainsi part aux différentes tables-rondes organisées tout la journée pour espérons-le répondre aux questions sur les projets (voir programme complet ci-dessous).

Les remarques de la commission d’enquête sur le PDU

A 11h, le vice-président délégué à la voirie de la Métropole, Philippe Ginoux, échangera avec d’autres acteurs locaux (dont le député Jean-Marc Zulesi et l’adjointe aux transports de la Ville Audrey Gatian) sur le plan vélo national et les modalités du PDU dans les différentes communes du territoire. La question du PDU sera à nouveau mise sur la table lors de la quatrième table-ronde sous l’angle de sa prise en compte de la future zone à faibles émissions (ZFE). « Nous souhaitons savoir quelles sont les évolutions, et comment le plan a intégré les observations de la commission d’enquête ». L’été dernier, le PDU a en effet été approuvé par une enquête publique avec des réserves justement sur la question des aménagements cyclables (voir notre article précédent).

A 14h, Jean-Pierre Serrus, vice-président aux transports de la Région, s’exprimera pour sa part sur la politique cyclable de la Région. Les associations attendent des précisions sur l’allocation des 90 millions d’euros prévus pour le plan vélo de la Région et sur le schéma régional des véloroutes pour lequel « il reste 1000 kilomètres à terminer », précise Jean-Yves Petit. Il reconnaît que des choses ont été faites notamment sur le développement de la Méditerranée à vélo et souhaiterait « un schéma similaire qui relierait la Camargue à Nice. »

La parole et de la place aussi pour les piétons !

Les associations, entreprises et autres acteurs engagés auront également voix au chapitre, à l’instar de Tous en biclou, le collectif Bike Together, Agile en ville, ou encore « 60 millions de piétons ». En effet, Ramdam plaide pour « un meilleur partage de l’espace public », aussi bien pour les cyclistes que pour les piétons « qui représentent environ 40% des déplacements urbains », souligne Jean-Yves Petit. « Cette année encore, nous allons demander la mise en place d’un plan de marche métropolitain qui permette de rendre plus accessibles les trottoirs, avec des parcours continus qui ne soient pas empruntés par les trottinettes électriques ou les scooters », conclut Jean-Yves Petit.

Le programme de la journée

Liens utiles :



> [Mobilités] Plan piéton métropolitain : nous n’en sommes qu’aux prémices

> Vélo, B.U.S, financement… le PDU métropolitain sous surveillance

> [Expertise] Ramdam : « Un nouveau partage de l’espace public pour des mobilités douces » (7/10)

> L’actualité des mobilités douces dans notre rubrique transports