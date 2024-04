Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Un grand musée bleu au Mucem

Le Mucem prend la forme d’Un grand musée bleu durant tout le weekend ! Associé avec la Fondation Tara, qui sensibilise à la préservation de l’océan en proposant des études de haut niveau sur la mer et l’océan, le musée accueille durant tout le week-end des ateliers, projections et conférences pour tous les âges et tous les amoureux de la mer.

À cette occasion, la goélette Tara, le laboratoire flottant qui sillonne les mers du globe avec scientifiques et artistes de la Fondation fait escale à Marseille et est ouverte à la visite.

Du 5 au 7 avril 2024



Mucem

1 Esp. J4

13002 Marseille



> Plus de détails

Cosmogonos à la Biennale d’Aix

Cosmogonos vous invite à FUUU, un spectacle brûlant ce samedi 6 avril à 21h. Oubliez les néons, le parc forain se pare de feu et de braises. Il vous promet une immersion inoubliable avec musiques et machines déchaînées. Préparez-vous pour des moments décalés, de la psycho-magie collective et une quête perpétuelle de l’impossible. Cosmogonos enflamme la Biennale d’Aix avec ce spectacle brûlant, une invitation irrésistible pour petits et grands.

Samedi 6 et dimanche 7 avril – de 15h30 à 19h30



Parc Jourdan

Rue Anatole France

13100 Aix-en-Provence



> Le programme complet

Salon bien-être et médecine douce au Parc Chanot

150 exposants vous attendent pour vous présenter les dernières nouveautés en matière de médecines douces, compléments alimentaires, bien-être, alimentation saine, cosmétiques naturels et tourisme de santé. Rencontrez des experts, découvrez les bienfaits des plantes et initiez-vous aux pratiques corporelles de bien-être.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui cherchent à prendre soin de leur santé et de leur bien-être de manière naturelle !

> Programme et liste des exposants

La Marina Olympique en avant-première

Le Maire de Marseille, Benoît Payan, vous invite à une journée portes ouvertes le samedi 6 avril 2024 de 10h à 18h. La Marina Olympique est un nouveau lieu unique qui accueillera les épreuves de voile des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Après les JO, la Marina deviendra un espace accessible à tous et constituera un formidable outil pour le développement du nautisme accessible à toutes et tous à Marseille.

Samedi 6 avril – de 10h à 18h



Marina Olympique de Marseille

14 Prom. Georges Pompidou

13008 Marseille

Vente de végétaux et plantes à partir de 1€ à Brignoles

Plantes Addict s’installe à Brignoles chez Concession Ford Azur le samedi 6 avril de 9h à 16h, pour vous offrir une occasion de remplir votre intérieur de verdure et de végétaux à des prix abordables !

Vous trouverez une gamme variée de plantes, allant de 1€ pour les plus petites à 60€ pour les plus grandes, comprenant des monstera, des cactus, des succulentes, des aloé Vera, des ficus, et bien plus parmi plus de 100 variétés. En plus de la sélection de plantes, vous seront offerts de précieux conseils et astuces pour leur entretien et leur croissance. 🌿

Samedi 6 avril – de 9h à 16h



Concession Ford Azur

715 route de Nice

83710 Brignoles

Le marché aux fleurs de la Ville d’Aubagne

Le samedi 6 avril, le cours Foch sera animé par une exposition de plantes, fleurs et arbustes de 9h à 19h. L’association des commerçants ACL participe activement en proposant des animations et décorant le centre-ville : une arche fleurie ornera l’entrée de la rue Rastègue, un arbre en fer forgé fleuri embellira la rue de la République, et une enseigne “AUBAGNE” florale sera installée place des XV.

Samedi 6 avril de 8h30 à 18h



Cours Maréchal Foch

13400 Aubagne



> Plus de détails

“Faites du Sport” c’est samedi à Vitrolles

Une après-midi pour découvrir une multitude de sports, seul ou en famille… La Ville de Vitrolles organise sa fête du sport ce samedi 6 avril dans l’après-midi. Rugby, tennis, tennis de table, volley-ball, handball, badminton, BMX, roller, gymnastique, sports de combat… et même un tournoi e-sport avec finales sur écran géant, la fête du sport vous attend nombreux !

Samedi 6 avril de 13h30 à 18h



Complexe Léo Lagrange

Boulevard Alfred Casile

13127 Vitrolles

Rassemblement de véhicules anciens et de prestige à Martigues

Le comité des fêtes de la Couronne organise le tout premier rassemblement de véhicules anciens et de prestige, le dimanche 7 avril 2024 de 9h à 12h sur la place du marché de La Couronne. Les adultes auront l’opportunité d’exposer leurs véhicules tandis que les enfants pourront présenter leurs mini bolides tels que des modèles réduits, des maquettes ou des mécanos. L’association martégale Brick Team 13 organisera également une exposition de bolides en Lego.

Pour agrémenter cette journée spéciale, le restaurant L’Aurore proposera un menu spécial comprenant au choix un aïoli ou un succulent onglet de bœuf, disponible sur réservation.

Dimanche 7 avril – de 9h à 12h



Place du marché de la Couronne

13500 Martigues

Fête du printemps à Entressen

Fêtez le retour des beaux jours le 7 avril de 9h à 18h à la Grange avec une multitude d’animations pour petits et grands. Nature et botanique seront à l’honneur avec des floralies, marché aux fleurs, une exposition-information sur le jardinage et des ateliers pour enfants (plantation, la poterie, promenades en poneys, sculpteur sur fruits…). De quoi ravir petits et grands !

Bénéficiez notamment d’une restauration sur place pour profiter pleinement de cette journée festive.

Dimanche 7 avril – de 9h à 18h



La Grange Entressen

Avenue de la Crau

13118 – Istres