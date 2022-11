Profitez de ce week-end pour bien finir les vacances de la Toussaint, et recommencer plein d’entrain jusqu’à noël. Gomet’ vous propose un agenda très culturel avec le hero festival, les expositions et le cinéma !

[Salon] Hero Festival revient pour la 8e édition à Marseille

Si c’est surtout une rencontre de passionnés de mangas, BD ou comics, le Hero Festival peut en épater plus d’un ! Le parc Chanot vous propose un événement hors du temps pour rêver avec vos héros préférés nés de la mythologie, de films, livres ou jeux vidéos. Deux jours de découvertes et de jeux sur plus de 20.000 m² d’exposition entre intérieurs et extérieurs, trois scènes, 100 invités et autant d’animations. Plusieurs invités d’exceptions se déplaceront samedi et dimanche comme Holly Marie Combs alias Piper Halliwell et Brian Krause alias Leo Wyatt de la série Charmed. Trois comédiennes spécialisées dans le doublage seront également présentes pour la première fois à Marseille : Dominique Vallée (voix française d’Holly Marie Combs), Virginie Ledieu (voix française de la déesse Athéna dans Saint Seiya, Meg Ryan, Drew Barrymore, Alyson Hannigan…) et Clara Soares (voix française d’Eleven dans Stranger Things).



Lien utile :



Parc Chanot

114 rond point du Prado

13008



> Détails

[Balade] Découvrez LUMA à Arles

Elle est visible de toute la ville : la tour multi-facettes de l’architecte Frank O. Gehry. Que ce soit pour emprunter ses toboggans impressionnants, monter tout en haut pour en prendre plein la vue, la fondation LUMA est résolument un endroit à visiter. Tout autour, déambulez dans les jardins et arrêtez vous au restaurant déguster des plats de légumes fraîchement cueillis dans les champs à proximité. L’exposition du moment d’Arthur Jafa pose la question des rapports entre les noirs et blancs aux États-Unis, un racisme encore très perceptible. La balade vaut le détour, à 20 minutes de la gare, et en plus tout est totalement gratuit !

Roue géante enchaînée (Crédit : MG/Gomet’)

Liens utiles :



> Fondation Luma à Arles : merci Maja Hoffmann et Frank Gehry !

> Détails

[Exposition] La moto à la Belle de Mai

C’est la fin de l’exposition Contre-sens que Pour Que Marseille Vive et le Hangar Belle de Mai présentent ce dimanche 6 novembre. Après un vernissage en beauté le 22 octobre, comptant plus de 1000 personnes présentes – les organisateurs ont également misé gros pour le finissage. En effet, à partir de 17h ce samedi, deux documentaires sur culture moto marseillaise seront projetés. Le premier sera proposé par Bécanes Magazine, média consacré à la culture bikelife en France – réalisé à l’occasion du dernier numéro du magazine autour de Marseille. Ensuite, ce sera le documentaire Ready to dance 3, réalisé par Antoine Ducamp autour des bikelifers de Marseille qui sera présentée. Enfin, à 19h, Philippe Moutte procédera au montage en live d’une moto à partir des pièces exposées (63 au total) depuis deux semaines. De quoi repartir en Y !

Légende photo : Otus (2001) par Philippe et Laurence Moutte.

Lien utile :



Hangar Belle de Mai

10 impasse Sainte Victorine

13003 Marseille

Ouvert du jeudi au dimanche



> Plus de détails

(Re)découvrir le Muséem d’histoire naturelle de Marseille

Saviez-vous que le trafic de la faune et de la flore représente entre 8 à 20 millions d’euros dans le monde chaque année ? Samedi, profitez d’une visite guidée de l’exposition « trafic » à partir de 11h pour vous réquisitionner sur le commerce illicite d’espèces sauvages dans le sillage du Congrès mondial de la Nature (IUCN) de 2021. Les (grands) enfants ne ressortiront pas indemnes de cette découverte. Profitez-en pour (re)découvrir, en famille, le musée de l’histoire naturelle de Marseille (MHNM), refait à neuf dans une aile du Palais Longchamp. Un parcours pédagogique qui retrace le début de la naissance de la terre, puis de l’humanité. Crée en 1819, le musée détient une collection impressionnante de squelettes d’animaux, ou d’animaux empaillés, presque conçue comme un cabinet de curiosité.

Le MHNM (Crédit : MG/Gomet’)

Lien utile :



> Détails

[Cinéma] Les films français sont à l’honneur !

Novembre, Simone, Mascarade ou l’Innocent… Les bons films français se succèdent dans les salles noires ! La rédaction de Gomet’ vous suggère en particulier l’Innocent, une comédie délicate signée Louis Garrel, qui joue également le rôle de Abel, le fils d’une mère tendre et éperdument amoureuse d’un ancien prisonnier. Plein de rires et de rebondissements, ce film est en réalité un film d’action-romantique déguisé. Un bon moment en famille, entre amoureux ou même tout seul !