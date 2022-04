Les entreprises de Marseille Nord se remettent en selle le 1er mai 2022 pour la deuxième édition de Mai à vélo. Un challenge inter-entreprise mené depuis 2021 par un collectif d’organisations et soutenu par les ministères de la Transition écologique et des Sports. La communauté Cap Au Nord Entreprendre (CANE) qui représente les acteurs économiques de Marseille Nord s’engage à relever le défi et à faire développer la pratique du vélo dans le quotidien des salariés de ces quartiers. Il y a encore beaucoup de progrès à faire à Marseille qui figure en dernière position des villes françaises de plus de 150 000 habitants en matière de déplacement à vélo domicile travail, autrement appelé le “vélotaf”.

Constituer les acteurs directs d’un changement

Selon CANE, c’est plus de 2000 kilomètres qui ont été parcourus collectivement l’année précédente, pour la première édition du challenge. L’objectif de cette saison ? Atteindre une distance collective de 10 000 kilomètres. Un défi, certes, ambitieux mais réalisable pour ces travailleurs dont la moitié des déplacements quotidiens fait entre 1 et 7 kilomètres, ce qui représente une distance idéale pour ce type de transport. Une bonne raison de passer à la vitesse supérieure car chaque entreprise est classée selon le nombre de kilomètres parcourus par ses salariés. À la clé ? Des récompenses pouvant aller du prix de la mobilisation salariée au prix de la meilleure performance.

Saviez-vous que la pratique quotidienne de vélo fait gagner deux ans d’espérance de vie et que la forme physique possède un impact positif sur le bien-être au travail ? Au-delà des bénéfices évidents que cela génère, le challenge Mai à vélo fait avant tout la promotion d’une mobilité décarbonée sur Marseille Nord et oeuvre pour une transformation positive du territoire par les moyens de mobilité. Les entreprises deviennent alors des acteurs économiques directs de ce changement et peuvent ainsi défendre leurs intérêts. Mais cela valorise également l’engagement de Marseille Nord, un territoire à fort potentiel.

Accompagner l’effort pour le maintenir

Tout au long du mois, des événements thématiques et conviviaux seront organisés. L’occasion pour les participants de se rassembler lors d’interventions d’experts, de présentations de métiers dans le secteur de la cyclo-logistique, de déjeuners ou encore de cyclobalades. Un premier rendez-vous est déjà fixé le mardi 3 mai 2022 pour une rencontre sur la thématique de la réparation vélo avec l’intervention de l’entreprise La Recyclerie Sportive et la possibilité de participer à une cyclobalade à Bougainville.

Interface application Geovelo (Crédit : Site Geovelo)

Les salariés des entreprises adhérentes peuvent dès à présent s’inscrire et contribuer au challenge en téléchargeant l’application mobile Geovelo, partenaire officiel du défi et en rejoignant la communauté Cap Au Nord Entreprendre via un lien qui leur sera transféré. Chaque trajet effectué à vélo devra ensuite être enregistré sur l’application afin d’alimenter le compteur d’activité, permettant de suivre le nombre de kilomètres parcourus. À eux de jouer !

