Une balade à la fondation Carmignac ou une visite des jardins de la fondation Camargo ? De quoi en prendre plein les yeux ce week-end… ou mettre les mains à la pâte pour nettoyer la ville d’Aix-en-Provence. Vous pourrez aussi ravir vos sens en visitant Buropolis, le nouveau projet de Yes We Camp dans le 9ème arrondissement de Marseille. Gomet’ a repertorié 10 idées de sorties pour ce week-end dans la métropole, à Marseille et ses alentours. Go !

1. Cassis : une visite des jardins de la Fondation Camargo

Les 4 et 5 juin à 11h, la Fondation Camargo à Cassis, lieu de résidence international pour artistes et chercheurs, ouvre son jardin.

La fondation internationale accueille des artistes, chercheurs et penseurs en résidence dans ce lieu de vie, aménagé et pensé pour la stimuler la créativité, la recherche et l’expérimentation.

Pour la célébration prochaine des 50 ans de la fondation, de nombreux événements sont organisés pour la saison estivale. Vendredi et samedi, vous pourrez donc profiter d’une visite du jardin méditerranéen avec Véronique Mure, botaniste.

Gratuit sur réservation ici.

Le site internet de la fondation.



The Camargo Foundation

1 Avenue Maurice Jermini

13260 Cassis

2. Aix-en-Provence : opération Grand nettoyage

Mairie d’Aix-en-Provence. Crédit : JFE / Gomet’

Samedi 5 juin, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement l’association Zéro déchets est accompagnée par la ville d’Aix-en-Provence et propose plusieurs opérations de ramassage de déchets dans la ville.

L’opération Grand nettoyage de la ville d’Aix-en-Provence propose :

– De 10h à 12h30 : un nettoyage des berges de l’Arc et des quartiers aux alentours.

Le rendez-vous est fixé à 10h soit sur le parking du complexe sportif du Val de l’Arc (avenue des infirmeries), soit sur le parking de l’Indian Forest côté rond-point du Pont de l’Arc.

– De 14h30 à 17h : une opération Spéciale mégots

Les participants sont invités à se retrouver sur la Place de la Rotonde (du côté Allées Provençales vers la statue de Paul Cézanne).

L’association incite les participants à venir avec des gants, des bouteilles vides, propres et sèches afin de collecter les mégots. Les pinces et les sacs poubelles seront fournis.

3. Aix-en-Provence : balade matinale avec Mozart

En partenariat avec le musée Granet et soutien de la ville d’Aix-en-Provence, Aix-Marseille Université propose une balade matinale aixoise musicale. Samedi 5 juin, l’hôtel Boyer de Fonscolombe et le Musée Granet accueilleront les 18 étudiants de l’ensemble d’Aix-Marseille Université, EV’AMU, qui y revisiteront des airs de Mozart.

Les représentations se font gratuitement et sur entrée libre :

10h30 – Hôtel Boyer de Fonscolombe (cour de l’IMPGT)

12h15 – Patio du Musée Granet

Plus de détails ici et là.

Hôtel Boyer de Fonscolombe

21 Rue Gaston de Saporta

13100 Aix-en-Provence



Patio du Musée Granet

Place Saint Jean de Malte

13100 Aix-en-Provence

4. Marseille 7ème : les mosaïques de l’IRSAM sur la Corniche Kennedy



Marseille sera la ville d’accueil des Jeux Olympiques 2024 pour toutes les compétitions de voile. Une tribune de 5000 personnes sera installée sur la Corniche pour les spectateurs. Les associations Viv’Arthe et IRSAM (association de patronage de l’Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille – l’association IRSAM accompagne des personnes en situation de handicap dans des établissements spécialisés, dans des centres d’apprentissage et de formation) vont habiller les bancs de la Corniche Kennedy avec des mosaïques réalisées par les enfants, personnes en situation de handicap.

Vous pourrez assister samedi 5 juin, à 11h30, à la pose des mosaïques sur les premiers bancs au niveau de l’hélice.

5. Marseille 15ème : rendez-vous au Jardin de la cascade des Aygalades

L’humeur est à la fête ce week-end à l’association pour la Cité des Arts de la rue aux Aygalades : le collectif Gammares est à l’initiative de la Fête du Ruisseau les 5 et 6 juin prochain.

Le collectif Gammares vise à protéger l’ensemble du fleuve côtier de sa source sur Septèmes les Vallons, à son embouchure d’Arenc. La première édition de la fête du ruisseau permet de nettoyer, parcourir, découvrir, observer et explorer les 17 km de ce fleuve.

En parallèle de la Fête du Ruisseau, le Rendez-vous au Jardin de la cascade des Aygalades propose des balades en pleine nature, des expositions, des performances et des ateliers. Le programme :

Samedi 5 juin

De 9h à 17h – Découverte du jardin de la cascade et de son parcours artistique

Ateliers en famille, Fanfare bipolaire par la compagnie agence de voyage imaginaire, exposition La dent creuse – Cartographie

de la colère par Agnès Mellon et Chrystèle Bazin

De 17h à 19h – Assemblée du bassin versant Caravelle-Aygalades : restitutions partagées des marches de la Fête du ruisseau et conférence dessinée par le collectif SAFI

Dimanche 6 juin

De 9h à 14h – Dimanche aux Aygalades

Marché des producteurs locaux, conférence Voix d’eau par le Bureau des Guides GR2013, Spectacle Ven par la compagnie Si

seulement, arrivée de la balade de la fête du vélo

De 9h à 17h – Découverte du Jardin de la cascade et de son parcours artistique

Ateliers en famille, Fanfare bipolaire par la compagnie agence de voyage imaginaire, exposition « La dent creuse – Cartographie

de la colère » par Agnès Mellon et Chrystèle Bazin, Performance dansée Extra time par la compagnie Ex Nihilo

Tous les détails sur l’événement.

La fête du ruisseau



La Cité des arts de la rue

225 avenue Ibrahim Ali

13015 Marseille