Thierry Mariani, tête de liste du Rassemblement national pour les régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’est entretenu jeudi matin avec la rédaction de Franceinfo. Malgré les derniers sondages qui le donnent en tête des intentions de votes au premier tour, le député européen ne se considère pas, à deux semaines du scrutin, comme favori, mais plutôt comme « l’homme à abattre ». Thierry Mariani dénonce notamment en préambule de l’interview les nombreuses « boules puantes » lancées par Renaud Muselier. Le président sortant, candidat LR, est quant à lui annoncé vainqueur au second tour si le Rassemblement écologique et social de Jean-Laurent Félizia (EELV) se retire.

Récemment accusé de loué un appartement airbnb dans la région par le président de la Région Sud, le candidat Mariani se défend. « On essaye de me faire passer pour un horrible parachuté, peste le député européen, je rappelle que je suis né à Orange, que j’ai fait mes études à Aix et à Avignon, que j’ai été trois fois maire et deux fois conseiller général [en région Paca] ». Thierry Mariani précise qu’il loue bien un appartement dont la propriétaire est une adhérente du Rassemblement National : « Je suis depuis 2020 à la même adresse à Avignon avec un bail d’appartement ».

Le candidat soutenu par Marine Le Pen ambitionne de devenir le premier homme à diriger une région au nom du RN, même s’il n’a pas (encore) sa carte d’adhérent au parti. Pour parvenir à ses fins, Thierry Mariani se dit « prêt à travailler avec des candidats de la liste de Renaud Muselier, si ce sont des gens sérieux qui veulent que cette région change ». Le député européen rappelle que « venir des Républicains n’est pas une tare, et c’est d’ailleurs [mon] cas ». Rappelons que 25% des candidats de la liste Mariani ne sont pas encartés RN.

Thierry Mariani, la sécurité avant tout

Si le programme de sa liste « Construisons la région de demain » ne sera dévoilé que ce vendredi 4 juin, Thierry Mariani dévoile au micro d’Europe 1 quelques axes programmatiques de campagne. D’abord, « nous sommes la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et pas la région Sud comme le dit monsieur Muselier », clarifie d’entrée le candidat RN. « Ma première mesure sera sur la sécurité, notamment dans les transports », indique Thierry Mariani. Il souhaite renforcer les effectifs dans les gares et les trains à hauteur de 70 nouveaux agents par an jusqu’à atteindre le nombre de 500 sur toute la région (contre 100 à l’heure actuelle). Plus d’agents de sécurité, c’est également la solution que propose le candidat RN pour « protéger les lycéens », soulignant « l’inefficacité des médiateurs » en poste.

📹 « Autour des lycées, je veux des agents de sécurité qui par moment, si des gosses sont en danger, peuvent intervenir efficacement. Pas des médiateurs comme M. Muselier… » @franceinfo pic.twitter.com/kTXVoZ5kLF — Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) June 3, 2021

