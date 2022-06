Pour ce week-end de Pentecôte, il y en a pour tous les goûts : balade dans la nature, gastronomie, visites culturelles, concert de Jul… Vous pourrez vous détendre au fleuve Caravelle Aygalades pour la Fête du Ruisseau, découvrir des artistes à l’occasion de la Feria des Arts d’Istres ou encore vous immerger dans la reconstitution de la grotte Cosquer à l’occasion de son ouverture. Sans oublier la fête du vélo, de la Plaine aux gorges de la Nesque, transformées en voie verte ce dimanche.

[Découverte nature] Un second week-end pour célébrer la Fête du Ruisseau

Crédit : affiche officielle de la Fête du Ruisseau

Les 4 et 5 juin, se déroulera le second week-end de la Fête du ruisseau, organisé par le collectif Gammares, pour prendre soin du fleuve côtier Caravelle / Aygalade.

À cette occasion, vous pourrez découvrir les jardins et les initiatives botaniques bordant les rives du ruisseau. Samedi 4, une session de ramassage de déchets est organisée dans trois points différents (Vallon du Maire, Septèmes centre et Notre Dame Limite) dans le cadre de l’opération Calanques Propre avec Mère-Terre. Elle sera également suivie d’un temps de caractérisation.

Spectacle, animations pour découvrir le ruisseau, initiation de trek-dance, karaoké, balades sonores, bibliothèque sauvage : de nombreuses autres activités sont prévues samedi et dimanche. L’objectif de cet évènement est de mettre en avant les problématiques locales et globales affectant le cycle de l’eau et des êtres vivants.

> Le programme complet

[Exposition] À Istres, une nouvelle édition de la Feria des Arts

Crédit : affiche officielle de la Feria de l’Art

L’édition 2022 de la Feria de l’Art aura lieu du 1er au 30 juin, à Istres. L’exposition centrale, « Flamboyant », se déroulera dans la chapelle Saint-Sulpice du 1er au 22 juin. Elle réunira autour de l’art taurin Eduardo Jimenez Aguirre (peintures/dessins), Laurent Geray (peinture), Laurent Meert (encres), Marie-Ange Boularand (céramique/raku/boîtes de curiosité) et Daniel Aulagner (céramique/raku).

Diverses œuvres seront aussi exposées dès ce week-end, chez des partenaires de l’évènement : les peintures de Jacqueline Gabin et Nicolas Braghini et les sculptures de Gem Lopez, sur le thème « Toros », à l’Hotel du Castellan ; les travaux de Sylvie Muller, Pascal Paczesny, Monick Manna et Gem Lopez à l’Office de Tourisme ; ainsi que des œuvres d’artistes locaux dans les vitrines des boutiques de la ville.

> Le programme complet

[Vélo] : Les Gorges de la Nesque transformées en voie verte le temps d’une journée

Voie verte aux Gorges de la Nesque (Crédit : Vincent Thomann)

A l’occasion de la Fête nationale du vélo qui se déroule le 5 juin, une journée 100% mobilité douce est organisée dans les Gorges de la Nesque, au parc naturel régional du Mont-Ventoux. Quels que soit votre pratique et votre rythme, vous pourrez profiter de 8h à 18h de ce site majestueux, sans être dérangé par les véhicules motorisés. Le parcours vous propose 21 kilomètres de petite route entre la sortie de Villes-sur-Auzon (altitude 284m) et Monieux (altitude 644m).

Une expérience unique pour les grands comme pour les petits, qui sera jalonnée d’animations pour des pauses ludiques et informatives : prévention des feux de forêt, informations sur le cyclotourisme, parcours à vélo autour du Ventoux, découverte du site Natura 2000 ou encore pause fraîcheur pour découvrir les saveurs du terroir (miel du Rucher des Lavandières).

Gorges de la Nesque – Départ de Monieux ou de Villes sur Auzon



> Plus d’informations pratiques

[Gastronomie] À Aix-en-Provence, le salon Côté Sud enchante les papilles

Affiche officielle du salon Côté Sud.

Du 3 au 6 juin, Aix-en-Provence accueille au Parc Jourdan, le salon Côté Sud, mettant à l’honneur les saveurs de la région. Pour cette édition 2022, sur le thème « terres d’expression », la Chambre Régionale d’Agriculture Paca présentera l’excellence des produits agricoles médaillés dans un espace d’exposition. Anne Garabedian, rédactrice en chef du magazine « le Cœur des Chefs », animera un espace de démonstration culinaire où les produits médaillés au CGA seront mis en valeur. Les brigades proposeront notamment à la dégustation, des associations de mets et de vins.

Parc Jourdan – Avenue Jules Ferry, 13100 Aix-en-Provence

Horaires :

Vendredi : 10h-22h30 (nocturne)

Samedi : 10h-20h

Dimanche : 10h-19h

Lundi : 10h-18h

Tarifs : 12 euros (plein tarif) ; 10 euros (étudiants, groupes scolaires, groupe de + de 10 personnes) ; Gratuit (- de 12 ans)



> Plus d’informations ici

[Sorties] 5e édition du Salon des Agricultures de Provence : à la découverte des agricultures locaux

Le Salon des Agricultures de Provence réunira de nombreux agriculteurs locaux. (Crédit : site de l’événement)

Les 3, 4 et 5 juin, la 5e édition du Salon des Agricultures de Provence, se déroule à Salon-en-Provence. Cet évènement, visant à mettre en avant la diversité, la richesse et la pluralité de l’agriculture locale, est une vitrine du monde agricole des Bouches-du-Rhône. Animations, défilés animaliers, dégustations de produits, serre pédagogique, ateliers de cuisine : ce rendez-vous s’adresse à tous les publics.

Une centaine de stands seront réunis dans le Village des producteurs, pour découvrir des produits de saison frais et locaux, et un espace sera consacré au matériel et techniques de production. Vous pourrez compter sur la présence des animaux, qui seront présentés par leurs éleveurs, transformant ainsi le salon en ferme à ciel ouvert ! Enfin, pour les plus gourmands, un banquet sous les étoiles, est prévu samedi à 19h dans les allées du salon.

Domaine du Merle – Route d’Arles RD 113, Salon-de-Provence



Accès : sortie 13 de l’A54 puis suivre la signalétique. Parkings gratuits



Entrée libre



> Plus d’informations ici

[Culture] Une reproduction de la Grotte Cosquer ouvre ses portes dans la Villa Meditérrannée

Un parcours à bord de wagonnets dans une reproduction de la Grotte, une exposition et un film sont proposés aux visiteurs pour découvrir le site archéologique. (Crédit : Marie Scagni)

Samedi 4 juin, « Cosquer Méditerranée » ouvrira ses portes à la Villa Méditerranée, à Marseille. Ce nouveau site culturel marseillais, abrite une restitution de la Grotte Cosquer, découverte majeure de l’histoire de l’art pariétal au paléolithique. Au programme : embarquement en nacelle pour une visite guidée de la grotte à 37 mètres de profondeur, observation des traces laissées par les hommes préhistoriques, projection retraçant la découverte et les recherches qui ont suivies, et bestiaire à taille réelle des animaux de l’époque. Un lieu réaliste qui replonge ses visiteurs dans la découverte d’Henri Cosquer il y a 37 ans, dans les calanques de Marseille.

Villa Méditerranée – Esplanade J4, Marseille



Du lundi au dimanche, jours fériés compris, de 9h à 21h



Tarifs : 16 euros (adulte) ; 10 euros (enfants 10-17 ans) ; 5 euros (enfants 6-9 ans) ; Gratuit (moins de 6 ans)



> Le site de la grotte Cosquer

[Vélo] La Fête du Vélo revient à Marseille avec une balade insolite

Dimanche 5 juin, aura lieu la Fête du vélo à Marseille, sur la place Jean Jaurès de 10h à 17h. Cet évènement, organisé chaque année par le collectif Vélos en Ville, rassemblera divers acteurs de Marseille et ses environs pour célébrer leur passion commune : le vélo.

Parcours d’agilité, bike polo, course de vélo lapin ou encore démonstration de trial : de nombreuses autres animations sont prévues. De 14h à 15h30, une balade à vélo inédite est organisée, au départ de la Plaine. Elle sera animée par Cyril Hoccry-Lescarmure, co-fondateur de Tous en Biclou, nouvel acteur du tourisme à vélo sur Marseille et professionnel en la matière.

Place Jean Jaurès, 13005 Marseille



Liens utiles :

> Détails pratiques

> [Le chiffre] 25 000 cyclistes ont participé à l’édition 2021 de la Fête du vélo à Marseille !

[Concert] Jul va enflammer le Vélodrome ce samedi 4 juin !

Enfin ! Après deux reports pour cause de crise sanitaire, l’icône du rap marseillais se produira ce samedi à 21h pour un concert plus qu’attendu. Alors que son dernier album Extraterrestre sort ce vendredi 3 juin, le minot prolifique de Saint-Jean-du-Désert brillera à domicile.