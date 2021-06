C’est la bonne nouvelle de la semaine : à compter de ce mercredi 2 juin, dans les Bouches-du-Rhône, le port du masque n’est plus obligatoire sur le bord de mer, dans les parcs, jardins et aux abords des plans d’eau et espaces naturels ! Cet assouplissement résulte d’une modification de l’arrêté préfectoral sur le port du masque, relayé sur Twitter par la première adjointe à la Ville de Marseille Michèle Rubirola.

Modification de l’arrêté préfectoral sur le #portdumasque .

Plus de masque obligatoire sur la bande littorale des 100m ni dans les parcs et jardins. Je me réjouis de cet assouplissement mais prudence #gestesbarriere, #vaccination dès 18 ans pour soi-même et pour les autres pic.twitter.com/RaaiVFnu0B — Michèle Rubirola (@MicheleRubirola) June 2, 2021

Un communiqué de presse de la Préfecture des Bouches-du-Rhône précise toutefois que le masque reste obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, dans les établissements recevant du public, ainsi que sur les marchés, vide-greniers, foires, puces, braderies et brocantes. Il l’est également dès lors qu’un rassemblement se forme, y compris sur le bord de mer et les espaces naturels.

