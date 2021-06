Le député LREM des Bouches-du-Rhône, Saïd Ahamada, interpelle le Grand port maritime de Marseille sur la reprise de la navigation des paquebots de croisière. Il demande ainsi l’instauration « d’un nombre limite de paquebots pouvant être accueillis pour éviter un pic de pollution cet été ». « Nous devons tirer des leçons de la crise covid pour que le « monde d’après » ne soit pas pire que celui d’avant. La reprise de la navigation des paquebots de croisières à Marseille est une bonne nouvelle, à condition que le trafic maritime soit régulé », écrit le député, rapporteur de la commission « Affaires maritimes et ports » à l’Assemblée Nationale.

« M. Ahamada parle déjà de reprise alors que pour l’instant il n’y a aucun bateau de croisières » Jean-François Suhas

Une réclamation que ne comprend pas le directeur développement du Grand port maritime Jean-François Suhas, également président du Club de la croisière Marseille Provence : « M. Ahamada parle déjà de reprise alors que pour l’instant il n’y a aucun bateau de croisières dans le port. Pour cet été, nous avons un prévisionnel de deux bateaux par semaine. A ce jour, la programmation n’est pas faite, en raison du rythme de la vaccination, et nous avons seulement la certitude de la présence de deux navires dans le port qui doivent arriver le 4 juillet et qui de plus sont très peu polluants : un paquebot de MSC Croisières et un autre de Costa Croisières ».

Le groupe Costa Croisières annonce d’ailleurs le même jour le programme de ses croisières en Méditerranée avec trois paquebots qui sillonneront les eaux de lma mare nostrum et feront donc potentiellement escale à Marseille. Parmi eux, le Costa Toscana, un paquebot « durable, propulsé au gaz naturel liquéfié » qui effectuera les traversées au départ de Marseille à partir de 2022.