Alors que les bénévoles de l’Après M attendaient une main tendue de la Ville de Marseille depuis plusieurs mois, Benoît Payan, le maire, a annoncé, mercredi 2 juin sur le site se porter acquéreur des locaux de l’ancien McDonald’s Saint-Barthélemy pour 650 000 euros. Ce rachat a été possible à la suite « d’ une discussion avec le président de McDonald’s France » confie Sylvain, l’un des bénévoles à Gomet’. Réquisitionné par les anciens salariés de la multinationale après sa fermeture en 2019, le McDonald’s a été transformé en banque alimentaire par des dizaines de bénévoles en mars 2020. Pour 2022, le lieu se rêve en restaurant solidaire et lieu de vie des habitants du quartier Sainte-Marthe. Benoît Payan présentera le dossier au cours du prochain conseil municipal le 9 juillet.

L’ancien McDonald’s de St-Marthe restera un lieu de solidarité, symbole des valeurs de notre ville !

Entraide, solidarité, emploi : dans ces quartiers trop longtemps abandonnés, @marseille va acheter ce lieu pour construire un projet pour et avec les Marseillais ! pic.twitter.com/JWOR7qvydo — Benoît Payan (@BenoitPayan) June 2, 2021

Par cette acquisition, « le maire de Marseille apporte une forme de sécurité » témoigne Sylvain. Le bâti estimé à 650 000 euros sera pris en charge par la Ville, mais les bénévoles estiment avoir besoin d’un budget supplémentaire, au moins 650 000 euros de plus, pour financer les frais annexes qui recouvrent les travaux, l’achat de matériel et le fonds de roulement pour recruter à terme 37 salariés.

Ainsi, la campagne de soutien lancé après de donateurs (lire notre précédent article) continue malgré la bonne nouvelle. Lancée le 15 mai 2021, pour concrétiser la Société citoyenne immobilière (SCI), elle pourrait permettre de racheter le McDonald’s à la Ville de Marseille et financer les frais pour lancer le restaurant. Selon les derniers chiffres, plus de 4 000 donateurs ont contribué. Mais les « Après-M » en attendent encore plus de 20 000 (à 25 euros la part) pour atteindre leur objectif.

