La Ville de Marseille tiendra vendredi 16 février son premier conseil municipal de 2024. Avec « seulement » 105 rapports, ce sera un conseil « plutôt ramassé », selon les mots de l’adjoint au finances Joël Canicave, qui présidait la désormais traditionnelle conférence de presse de pré-conseil. A ses côtés, les adjointes Perrine Prigent et Aïcha Sif, ainsi que la conseillère municipale Josette Furace, ont détaillé les dossiers qu’elles présenteront.

Le projet agri-alimentaire de la Ville de Marseille

L’adjointe en charge de l’alimentation durable, de l’agriculture urbaine, Aïcha Sif présentera ainsi une délibération ancrée dans l’actualité qui porte sur le lancement d’une démarche de projet agri-alimentaire. « Nous voulons faire revenir l’agriculture à Marseille, pour l’alimentation des Marseillais », plaide ainsi l’élue, dans un contexte de gronde des agriculteurs partout en France et en Europe.

La Ville souhaite en outre s’inscrire dans le projet alimentaire territorial de la Métropole Aix-Marseille et du Pays d’Arles, qui a pour objectif de favoriser la consommation de produit du terroir et locaux. Une étape qui s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Ville notamment dans le cadre de son inscription au palmarès européen des 100 villes neutres en carbone. L’alimentation durable fait partie du programme du Printemps Marseillais, qui a également promis de stopper sa convention avec l’entreprise Sodexo pour la restauration scolaire. Ce ne sera pas encore le cas cette année puisque la Ville votera, à l’occasion du conseil municipal de vendredi, des avenantes à son contrat(rapport 100).

Fontaine Estrangin, église des CHartreux, musée Grobet-Labadié … La Ville classe ses monuments historiques

De son côté, l’adjointe au patrimoine Perrine Prigent présentera un rapport visant à classer une première vague de monuments marseillais au titre des monuments historiques. C’est le cas des fontaines Danaïdes, Cantini et Estrangin, de l’église des Chartreux ou encore du musée Grobet-Labadié, qui seront soumis au conseil municipal de ce vendredi. Mais la Ville travaille en relation avec la direction régionale des affaires culturelles à un ciblage plus précis de lieux à classer, qui pourrait permettre à la mairie d’obtenir des subvention dans le cadre de restauration et entretien. Dans la liste de monuments à classer citée par l’élue, certains noms interloquent : le palais du Pharo, les escaliers de Saint Charles ou encore les bâtiments du parc Pastré qui, chose étonnante, n’étaient visiblement pas déjà classés … « Nous venons clairement agir en rattrapage » reconnaît Perrine Prigent, interrogée par Gomet’.

Concernant la fontaine Estrangin, il est initialement prévu que cette dernière soit déplacée dans le cadre de la création d’une ligne de tramway jusqu’au Catalans, projet porté par la Métropole auquel la Ville est fortement opposée. Une procédure de classement au titre des monuments historiques rendrait donc ce déplacement beaucoup plus complexe … Si elle nie une intention politique derrière ce choix de classement, Perrine Prigent réaffirme la volonté de la Ville de prioriser le désenclavement des quartiers Nord plutôt que Sud.

Tourisme : Laurent Lhardit présente sa feuille de route

Alors que Marseille est de plus en plus prisée pour les vacances, à commencer par celles d’hiver qui débuteront dans deux semaines, l’adjoint au tourisme Laurent Lhardit présentera sa feuille de route en la matière lors du conseil municipal. Il s’agit de la première depuis que la Ville a récupéré dans son giron la gestion de l’Office de tourisme et des congrès, dans le cadre de la réforme de la loi 3DS. Le rapport 8 met en avant quatre orientations pour cette feuille de route : faire de Marseille une destination « responsable », en respectant des impératifs environnementaux et sociaux, « à toute heure et en toute saison » avec une meilleure répartition des flux touristiques, « pour toutes et tous » et enfin « innovante. » Ces points seront détaillés au cours de la séance.

Et aussi … Chanot, piscine du Mucem et flamme olympique

Parmi les autres dossiers à suivre du conseil municipal, les élus plancheront à nouveau sur l’avenir du parc Chanot puisque la majorité soumettra à leur approbation le protocole de fin de contrat avec la Safim, jusqu’alors gestionnaire du parc. Malgré les rebondissements de cette affaire – comme l’annulation par le tribunal administratif de l’appel à projets lancé par la Ville – une chose est sûre pour Joël Canicave : « La gestion du parc dans sa forme actuelle doit s’arrêter. » Concrètement, la Ville prévoit la mise en place à partir de 2025 à 2027 d’une délégation de service public transitoire, avant d’aboutir à une DSP à long terme. « Il y aura donc un nouveau délégataire à partir de 2025 » précise l’adjoint aux finances.

Parc Chanot : la Ville de Marseille joue les prolongations d’un an avec la Safim

Autre dossier, l’approbation de l’affectation d’autorisation de programme pour la future piscine dans le bassin du Mucem. L’adjoint Hervé Menchon détaillera aux élus les modalités de mise en place et le calendrier de cette future piscine (rapport 25).

Alors que l’échéance du 8 mai arrive, la majorité municipale présentera également son protocole de financement pour l’arrivée et le premier relais de la flamme olympique en France. Pour sa part, il est prévu que la Ville de Marseille verse au comité d’organisation des jeux olympiques la somme de 935 000 euros pour l’arrivée et 99 000 euros pour le premier relais, soit un peu plus d’un million d’euros.

Enfin, la conseillère municipale Josette Furace présentera le rapport 17 qui vise à valoriser dans les marchés publics les entreprises qui agissent en faveur de l’emploi des jeunes, au travers de stage, alternance ou de premier emploi.

Document source : l'ordre du jour du conseil municipal du 16 février

