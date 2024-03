La municipalité d’Aix-en-Provence projette une transformation majeure de la place Miollis, située au cœur du quartier Villeneuve, entre le nouveau tribunal de justice et le palais de justice aixois. Les travaux sont programmés pour commencer à la fin de l’année 2024 et devraient s’étendre sur une période de six à 12 mois. Bien que le coût total des travaux n’ait pas encore été déterminé, il devrait atteindre presque trois millions d’euros, avec une contribution de la Région à hauteur de 20%.

Un atelier participatif pour dessiner la place Miollis de demain

Mercredi 20 mars, les résidents du quartier ainsi que les habitués de passage ont été conviés par la Ville et l’Agence d’urbanisme du Pays d’Aix (AUPA) à participer à des discussions sur la revitalisation de leur quartier. Une après-midi dédiée à l’échange, à la proposition d’idées et à l’expression des désirs pour le développement de l’épicentre du quartier : la place Miollis.

Les résidents unissent leurs voix pour réclamer une transformation de la Place Miollis en un espace piéton, réservé aux riverains et professionnels locaux. Une affiche proclame : « La place Miollis n’est pas un giratoire ! ». Les demandes sont claires : une répartition plus équitable des places de stationnement, actuellement limitées aux emplacements pour handicapés et de livraison. Un résident se plaint, « je suis obligé de garer mon véhicule à plus de 500 mètres, dans le meilleur des cas ». En parallèle, les habitants souhaitent une rénovation de la fontaine avec une végétalisation accrue, en particulier pour le bien-être des plus jeunes. Chloé, huit ans, exprime elle aussi son désir pour son noyau de village, « une place avec des fleurs pour jouer et se reposer ».

Aujourd’hui ouverte à la circulation, la place Miollis est désordonnée : stationnement anarchique, conteneurs sur la route et sa mince végétalisation en mauvaise augure, « deux arbres morts sur quatre ! » s’exclame Laurent, habitant de la place. La place Miollis est pour autant un véritable espace de vie, une auto-école, des restaurants et un théâtre font partie de son paysage. Avec la rénovation de la place, les résidents nourrissent l’espoir de voir la place Miollis retrouver son charme d’antan, évoquant la période où le Roi René avait aménagé ses jardins à cet endroit.

La municipalité, qui doit encore examiner les propositions des riverains, devrait fournir des informations plus précises sur les travaux à venir dans un délai d’un mois.

Quartier Villeneuve : la rue Manuel inaugurée

Le matin même, le maire d’Aix, Sophie Joissains et son équipe municipale, ont inauguré la requalification de la rue Manuel, artère principale de la place Miollis. Les travaux ont duré huit mois, entre juillet 2023 et mars 2024 et coûté plus de 1,6 million d’euros. La Région Sud, via son contrat de centralité avec la Ville d’Aix a financé les travaux à hauteur de 20%, soit 320 000 euros. La rue a subi plusieurs démolitions de trottoirs, la pose de nouveaux pavés et bordures, la suppression des places de stationnement, quelques espaces de végétalisations ont été apposés et l’espace rendu entièrement piéton, « pour faciliter l’accès au Palais de justice” a précisé le maire, justifiant l’aménagement de la rue par une volonté de « traiter l’espace urbain de manière qualitative et cohérente en favorisant le cheminement piéton et les modes de déplacements actifs ».

Petit couac : le haut de la rue Manuel a été ravalé au goudron noir bitumeux, « à cause de soucis techniques » engage l’équipe en charge de la réhabilitation, un souci qui ne permet pas de répondre à la promesse de la municipalité d’adapter entièrement la rue aux problématiques du changement climatique et des fortes chaleurs estivales. La plantation de romarins, pensés pour apporter un îlot de fraîcheur, garde pour autant ses fonctions antiseptiques et antiparasitaires… A terme, la municipalité aixoise envisage de végétaliser 15% de la rue Manuel. La Ville assure poursuivre son objectif de ville verte et durable.

Par la même occasion, la Ville envisage d’opérer des travaux sur la rue parallèle à la rue Manuel, sa voisine la rue Émeric David en la rendant piétonne et plus végétale. La municipalité promet entre autres de remettre en valeur les monuments historiques très présents dans le quartier Villeneuve, comme les hôtels particuliers.

