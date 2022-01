Mariane Domeizel, vice-présidente en charge du développement durable (crédit : JYD / Gomet’)

Les trajets du quotidien ont une influence non négligeable sur la qualité de vie au travail. Et pour cause : « Lorsque l’on passe une heure dans les embouteillages pour venir sur son lieu de travail, cela se ressent sur la santé et sur le moral », souligne Mariane Domeizel, vice-présidente en charge du développement durable d’Aix Marseille Université.

C’est pourquoi AMU a adopté en début de mandature un plan de mobilité durable sur quatre ans, afin de limiter les déplacements polluants de sa communauté et de favoriser les modes de transport doux ainsi que la mobilité partagée. Le plan de mobilité durable repose sur quatre piliers : « sensibiliser, mobiliser, agir, collaborer », explique Mariane Domeizel.

En plus de sensibiliser sa communauté, Aix-Marseille Université se mobilise et agit pour changer les habitudes de déplacement : elle s’est ainsi engagée à proposer davantage de bornes de recharge pour les véhicules électriques – le campus de Luminy dispose actuellement de deux bornes et quatre points recharges, et de seulement 3 points de recharge à Schuman. Ce plan prévoit donc l’installation pour 2022 de 20 bornes sur 33 points de charge. « Nous avons également mis en place des abris à vélo sécurisés » indique Mariane Domeizel. Sur le plan de la collaboration, Aix-Marseille Université s’allie à la métropole Aix-Marseille Provence. Aix-Marseille Université organise des « Cafés DD (développement durable) » pour interroger les usagers au sein d’AMU pour discuter des problèmes et solutions liés à la mobilité. « Nous faisons ensuite remonter leurs requêtes et avis à la Métropole, qui détient la compétence dans ce domaine. Ces cafés DD nous permettent aussi de prendre en compte l’avis des usagers pour contribuer à l’élaboration de notre plan de mobilité, dans un souci de subsidiarité. » Enfin, un projet de plateforme de covoiturage en collaboration avec la Métropole est actuellement sur les rails.





La stratégie « Smac » du plan de mobilité durable d’AMU : sensibiliser, mobiliser, agir et collaborer (crédit : AMU)

Le télétravail, une autre façon de limiter les déplacements

La covid-19 a été un véritable accélérateur pour la mise en place du télétravail, qui fait partie intégrante du volet « Agir » du plan de mobilité durable d’AMU. Expérimenté dès 2019 avec une quarantaine d’agents, ils sont aujourd’hui 1600 à être concernés par cette organisation, qui touche principalement la branche administrative, technique mais aussi scientifique.

Surtout, la qualité du télétravail a été améliorée : « Nous avons affiné le dispositif sur le plan logistique et matériel. Par exemple, dès le début de la crise, nous avons équipé nos agents non seulement avec du matériel numérique mais aussi avec des fauteuils ergonomiques, très importants pour le confort », précise Damien Verhaeghe, vice-président richesse humaine et patrimoine. A ce jour la politique d’Aix Marseille Université permet de monter jusqu’à trois jours de télétravail par semaine, a fortiori depuis les récentes annonces du Premier ministre sur le renforcement du télétravail dans l’administration pour endiguer la covid-19 (voir l’interview du Président Eric Berton dans notre prochain volet).

Cette accélération du télétravail a nécessité des formations pour permettre à la fois aux agents et aux managers de s’adapter : « L’idée est de ne pas les lâcher dans la nature et rappeler à chacun ses droits et obligations. Pour certains, c’est important de rappeler que le télétravail ne rime pas avec vacances ; pour d’autres, au contraire, il faut les alerter sur le risque d’un investissement trop important en télétravail, avec des agents qui restent connectés au-delà de leurs horaires », souligne Damien Verhaeghe, qui est aussi directeur de cabinet d’Eric Berton. Pour faire un bilan au bout de cette première année d’expérimentation, un questionnaire sera prochainement soumis au personnel comme aux managers, dont les résultats seront connus courant janvier 2022. D’ici là, AMU souhaite approfondir davantage sa vision du télétravail : « Nous allons permettre aux agents disposant d’une dérogation de monter jusqu’à quatre jours de télétravail. Il est également prévu de consacrer le droit à la déconnexion dans l’accord sur le télétravail conclu avec les partenaires sociaux », ajoute M. Verhaeghe. Ce n’est pas tout : « Nous voulons mettre en place sur les sites d’AMU des espaces alternatifs pour le télétravail, par exemple pour éviter aux personnes qui vivent sur Aix et travaillent sur Marseille d’avoir à se déplacer tous les jours, mais de pouvoir tout de même disposer d’un lieu de travail proche de chez eux ».

La faculté de pharmacie Campus Marseille-Timone fait partie des projets de rénovation prévus par AMU avec les financements du plan France Relance avec la plus grosse part de la dotation (crédit : MG / Gomet’)

La rénovation énergétique des bâtiments, un élément qui contribue au bien-être sur les campus





Le confort du lieu de travail a un impact significatif sur la qualité de ce dernier. Dans le cadre du Plan de relance, Aix Marseille Université a pu ainsi bénéficier d’un apport de 61,2 millions d’euros, avec une partie pour la réhabilitation et une autre pour la sobriété énergétique : rénovation de chaudières, candélabres photovoltaïques… Un vaste programme de rénovation (voir notre dossier précédent) énergétique de plusieurs de ses bâtiments a donc été lancé. Il concerne en particulier le bâtiment qui abrite la faculté de pharmacie (28 millions d’euros) ou encore le bâtiment principal de Saint-Charles (9 millions). L’université projette également la création d’un tout nouveau centre de simulation médical (Simmar) à Marseille Nord, qui se veut peu énergivore et donc respectueux de l’environnement (18 millions d’euros). Le bâtiment final doit être livré pour 2023. D’autres travaux sont prévus sur plusieurs campus – site de Saint-Jérôme campus Marseille Etoile, site Schuman campus Aix-en-Provence, INSPE d’Aix-en-Provence, …) – pour adapter les systèmes de chauffage aux normes environnementales.



A côté de cela, d’autres rénovations sont prévues dans le cadre du plan contrat Etat-Région (CPER), qui implique six grosses opérations de mise aux normes des extérieurs principalement sur les sites de Saint-Charles et Saint-Jérôme à Marseille, avec la réhabilitation de plusieurs bâtiments.

