Après sept ans d’existence et malgré la pandémie de Covid-19, la société aixoise Shanty Biscuits se diversifie et lance Shanty Tea. Cette fois-ci, votre message personnalisé n’est plus incrusté sur la face de votre biscuit, mais il est associé à votre sachet de thé. Libre à vous de plaisanter, de réconforter un ami ou de déclarer votre amour de manière originale.

La start-up fondée par Shanty Baehrel, qui emploie aujourd’hui 15 personnes à Aix-en-Provence, a lancé sa deuxième activité le 14 février dernier. Shanty Tea « s’aligne sur les valeurs de la marque Shanty Biscuits », renseigne l’entreprise aixoise avant de souligner l’aspect « fun », la qualité artisanale, mais aussi le caractère responsable de sa nouvelle gamme de produits. La « Bisqueen» – son surnom sur les réseaux sociaux – n’utilise que des « matières premières sourcées en France, boîtes recyclées, recyclables et compostables et les films bientôt tous bio-sourcés pour l’emballage », renseigne un communiqué de la start-up aixoise.

Shanty Tea comprend 12 références (quatre thèmes déclinés en trois parfums chacun). La boîte de 12 sachets est vendue 12 euros.

Shanty Tea, un pied de nez à l’épidémie

Si Shanty Biscuits peut se permettre de lancer une seconde activité malgré la crise sanitaire, c’est que l’entreprise aixoise se porte très bien. Fort d’une communauté de 100 000 abonnés sur Instagram, elle a récemment été sollicitée par des cadors de l’économie mondiale. Accor, Chanel, LVMH, SNCF, Deezer, Audi, Allianz, Galeries Lafayette et Facebook ont notamment collaboré avec Shanty Biscuits. La start-up, qui n’a pas souhaité révéler son chiffre d’affaires, assure cependant avoir vendu plus d’un million de biscuits en 2019. Son capital social est estimé à 7608 euros.

