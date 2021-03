La Métropole Aix-Marseille Provence a lancé lundi 8 mars une expérimentation d’arrêt à la demande en soirée sur plusieurs lignes de ses réseaux de transports. Ce nouveau service sera testé tous les jours de la semaine sur deux lignes de bus RTM et trois lignes Aix en Bus. « Il permettra aux voyageurs de demander à descendre entre deux arrêts pour se rendre au plus près de leur destination, en toute sécurité », renseigne le communiqué de la Métropole.

La Régie des Transports Métropolitains (RTM) testera ce dispositif à partir de 22 heures sur les lignes 521 (Gare Saint-Charles vers Luminy Pn des Calanques) et 533 (Géraniums vers Canebière Bourse)

Arrêts à la demande : diminuer le sentiment d’insécurité

Démarrer cette expérimentation un 8 mars, Journée Internationale des Droits des Femmes, n’est pas anodin.

Selon un sondage Ifop de 2018, « au cours de leur vie, huit Françaises sur dix (81%) ont déjà été confrontées à au moins une forme d’atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue ou dans les transports en commun ».

La Métropole l’affirme, « ce nouveau dispositif s’adresse à tous », même si « différentes études montrent que le sentiment d’insécurité des femmes qui utilisent les transports collectifs est plus important et constitue un frein à leur mobilité ». Cette nouvelle initiative vise surtout à « apporter une réponse à ce sentiment d’insécurité », précise la Métropole. L’arrêt à la demande de nuit devrait permettre aux voyageuses et aux voyageurs de réduire le temps de trajet à pied entre le point d’arrêt et leur domicile, et ainsi diminuer les craintes face aux risques éventuels. Dans les faits, cette requête devra absolument être renseignée par les voyageurs « lors de leur montée dans le bus, ou au plus tard un arrêt avant le point de descente souhaité », avertit la Métropole.



Les arrêts à la demande sont « une première étape, indique Martine Vassal dans une vidéo publiée sur Twitter, il y aura d’autres mesures ». La présidente de la Métropole ajoute que « les femmes doivent pouvoir aller et venir en toute sécurité » (à partir de 3’16) :

@MartineVassal, la présidente d'@AMPMetropole et du @departement13, dévoile quelques actions et projets destinés à mieux protéger les femmes, qui seront lancés à compter de ce 8 mars

D’autres dispositifs existent déjà pour réduire le sentiment d’insécurité. L’application Garde ton corps, par exemple, a été lancée récemment à Aix-en-Provence et à Marseille. Elle permet d’alerter une personne de confiance à tout moment et de manière très rapide. Selon les statistiques fournies par le site web, en 2019, pas moins de 15 femmes ont ainsi évité une situation dangereuse dans les rues d’Aix en transmettant un message de détresse à un ami.

