La Fédération française de la randonnée pédestre et ses partenaires de la plate-forme associative « Place aux piétons » (Rue de l’Avenir et 60 millions de piétons) ont lancé un Baromètre des villes marchables. Jusqu’à mi-mars 2021 les Français sont invités à donner leur avis sur la « marchabilité » de leur commune en répondant à un questionnaire en ligne. La Fédération française de la randonnée des Bouches-du-Rhône et ses 110 clubs participent largement à cette étude (lire notre précédent article). Ce baromètre a pour objectif d’évaluer la marchabilité des villes françaises à partir de l’avis des piétons autour de cinq indicateurs principaux :

Les pratiques des Français et leur ressenti global sur le quotidien de la marche,

La sécurité́ des déplacements à pied,

Le confort des déplacements à pied,

L’importance donnée aux déplacements à pied par les communes,

Les aménagements et services spécifiques pour les marcheurs.

L’avenir des piétons : un colloque à Marseille

Un retour sera fait à la mi-juin, comprenant un palmarès des villes marchables qui devrait accompagner les municipalités dans leur effort de « marchabilité » de la ville. Ensuite, le 18 septembre 2021, un colloque national se tiendra à Marseille, qui permettra d’envisager la suite à venir, et en particulier la mise en œuvre d’un plan piéton, à l’échelle nationale comme locale. Cette action est soutenue par les pouvoirs publics : ministères de l’écologie (Ademe – Cerema), des transports, des sports, France Urbaine notamment, L’Union sports, cycles et mobilités actives et en partenariat avec la Fédération des usagers de la bicyclette (Fub)

Rappelons que les déplacements à pied représentent 23,5% des déplacements devant le vélo (2,7%) et que la marche est le mode de déplacement qui progresse le plus (Enquête mobilités de 2019). Mode de déplacement plus sobre et bénéfique dans la lutte contre le changement climatique les bienfaits pour les individus et pour la collectivité de la marche touchent de nombreux domaines de notre vie sociale : santé, économie, culture et tourisme, sport.

