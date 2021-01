Créée en 2016, la société marseillaise Tchek a développé une solution d’intelligence artificielle pour évaluer automatiquement les dommages d’un véhicule. Après plusieurs phases de tests, sa solution est désormais utilisée par de nombreux clients comme les concessionnaires et les entreprises de location. Après une première levée de fonds de 500 000 euros en 2018, l’entreprise passe un nouveau cap avec un tour de table de trois millions d’euros le 25 janvier opéré auprès des fonds d’investissement Demeter et Région Sud Investissement. De quoi renforcer ses équipes de recherche et développement et poursuivre son développement sur les marchés européens.

Du scanner industriel au simple smartphone

La technologie de Tchek est basée sur un algorithme capable d’analyser des images prises du véhicule et générer quasiment en temps réel un diagnostic des pièces abîmées ou des dommages subis. L’utilisateur peut prendre des photos avec son smartphone et les clichés sont automatiquement analysés pour éditer un rapport d’inspection qui précise les travaux à effectuer et le coût envisagé des réparations. La société propose également un scanner 3D se présentant sous la forme d’un portique pour les entreprises industrialisant l’inspection des véhicules.

Tchek espère séduire les constructeurs automobiles

Tchek adresse principalement trois marchés. Les entreprises de location sont particulièrement intéressées pour faciliter les vérifications au départ et au retour du véhicule. En décembre dernier, la société a notamment signé un gros partenariat avec le groupe Europcar pour le déploiement de plusieurs portiques de scan dans ses agences. Tchek vise également les services d’autopartage en fort développement.

Les constructeurs automobiles sont également une cible privilégiée : « Avant sa mise en circulation sur le marché, un véhicule connait en moyenne 11 inspections (sortie d’usine, distribution, etc.) », explique la société dans son communiqué. Enfin, Tchek veut pénétrer le marché de l’occasion. Si elle a commencé à travailler avec plusieurs concessionnaires, la PME espère surtout séduire les plateforme en ligne (Aramisauto.com, Carnext, lacentrale.fr…).

Tchek déjà bien implanté en Europe de l’Ouest

Tchek a très rapidement accès son développement sur les pays limitrophes. Elle travaille notamment en Allemagne avec EK Fahrzeugtechnik, en Italie avec Sipav et en Espagne avec Veylen. Cette nouvelle levée de fonds doit lui permettre d’augmenter ses ventes dans toute l’Europe. Tchek souhaite également recruter de nouvelles compétences pour améliorer encore sa solution. Pour l’instant, Tchek emploie une quinzaine de salariés.

