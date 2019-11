Share on Facebook

Alstom va assurer le renouvellement et l’automatisation du métro de Marseille pour un montant de 430 millions d’euros financés par la Métropole Aix-Marseille-Provence annonce le groupe de transport dans un communiqué diffusé mardi 26 novembre en fin de journée. Gomet’ avait annoncé début octobre que le groupe industriel tenait la corde face à la proposition concurrente de Thalès.



« Dans le cadre de ce contrat, Alstom développera, fournira et installera le système d’exploitation et les équipements du pilotage automatique des deux lignes du réseau. Il mettra également en service 38 nouvelles rames de métro sur pneu (4 voitures) et modernisera l’ensemble des moyens audiovisuels d’information voyageurs en station » annonce la même source qui précise que a mise en service des nouvelles rames est prévue en 2024.

Avec conducteurs jusqu’en 2025

Les rames circuleront en mode semi-automatique avec conducteurs jusque mi-2025 sur la ligne M2 et jusqu’à 2026 pour la ligne M1, puis passeront en automatisme intégral précise encore l’industriel. « C’est un grand honneur pour nous de contribuer à la modernisation de l’offre de mobilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Nos experts en métro sont d’ores et déjà mobilisés sur plusieurs de nos sites français afin de démarrer rapidement les développements. » se réjouit Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom en France.