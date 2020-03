Airbnb lance la plateforme « Appart Solidaire » à la demande du Ministère du Logement et en partenariat avec le gouvernement français. Concrètement, depuis mardi 24 mars, les personnes résidant en France métropolitaine et disposant d’un logement disponible autour des hôpitaux, EHPAD et centres d’hébergement d’urgence peuvent le mettre gratuitement à disposition des professionnels travaillant dans ces établissements. « Je sais la solidarité dont les Français souhaitent aujourd’hui faire preuve face à cette crise. Par cette solution, et grâce à leur générosité, des logements vont pouvoir être proposés aux personnels soignants et aux personnes travaillant dans les centres venant en aide aux personnes sans domicile, pour se rapprocher de leur lieu de travail », a salué le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie.

Propriétaire, vous souhaitez mettre à disposition votre logement pour un soignant afin de le rapprocher de son travail ? 🏡

Le ministère, à la demande de @J_Denormandie et en partenariat avec @airbnb_fr lance la plateforme #AppartSolidaire.



➕ d'infos 👉 https://t.co/WVjNuWKEqh pic.twitter.com/oYaWuOOZ5z — Ministère Territoires & Collectivités 🇫🇷 (@Min_Territoires) March 24, 2020

Dédommagement de 50€ pour les hôtes

La mise à disposition d’un logement est gratuite. Les hôtes ne toucheront donc aucun loyer, mais un dédommagement de 50€ par séjour de minimum cinq nuits leur sera octroyé par Airbnb. « Cette initiative, soumise à la disponibilité des logements, est pour le moment mise en place jusqu’à la fin avril 2020 », précise la plateforme. Elle annonce également qu’elle ne percevra aucune commission et qu’elle prend en charge les coûts de l’opération.

Les hôtes inscrits sur Airbnb peuvent d’ores et déjà proposer leur logement en cliquant ici. Pour les personnes disposant d’un hébergement mais non inscrites sur la plateforme, il suffit de s’inscrire puis de cliquer sur le même lien. Attention : seuls les logements entiers peuvent être proposés dans le cadre de cette démarche, comme le souligne Airbnb : « Les chambres chez l’habitant ne sont pas incluses dans ce dispositif, ce pour des raisons de sécurité sanitaire ». Il faut également que le logement se situe à proximité d’un établissement hospitalier et qu’il soit disponible pour un minimum de 15 nuits consécutives d’ici la fin avril. Entre chaque séjour de soignant dans l’hébergement, celui-ci ne pourra pas être reloué pendant trois jours « afin de respecter les délais sanitaires ». Les hôtes devront procéder au nettoyage pendant ce laps de temps.

Bénéficiaires sous certaines conditions

Seul le personnel médical (hôpitaux, EHPAD) et les travailleurs sociaux qui travaillent en centre d’hébergement d’urgence pourront profiter du dispositif en s’inscrivant ici. La démarche peut se faire de façon individuelle, sans passer par le service administratif de son établissement. Pour en bénéficier, il faut aussi que le temps de trajet entre son domicile et son lieu de travail soit supérieur à 30 minutes. « En fonction de l’évolution de la situation, nous pourrons revoir l’étendue du programme », met en avant Airbnb. Une fois l’éligibilité au programme vérifiée et confirmée, le professionnel soignant pourra effectuer une réservation de logement pour un minimum de 5 jours via son compte Airbnb (ou après en avoir créé un pour les personnes n’en ayant pas).

Liens utiles :

> Toutes les infos sur la plateforme Appart Solidaire

> Suivez l’actualité sur le Coronavirus dans nos articles