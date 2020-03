Depuis le début de la période de confinement, le maire LR de Marseille Jean-Claude Gaudin a brillé par son mutisme. Mardi 24 mars après-midi, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux de la Ville, il reprend la parole, en invitant ses administrés à « respecter strictement les consignes du gouvernement », et à rester chez eux.

Un million de masques commandés pour les agents municipaux

Pour faire fonctionner les services publics essentiels pendant la période de confinement, Jean-Claude Gaudin dit avoir demandé « à engager tous les moyens municipaux possibles ». Il annonce entre autres la commande « d’un million de masques de protection, de gels hydroalcooliques et de combinaisons » à destination des agents municipaux qui sont exposés dans leur travail. Il affirme également avoir organisé un « accueil dans les crèches et les écoles pour les enfants des personnels soignants », auxquels viendront bientôt s’ajouter ceux des marins-pompiers et des policiers mobilisés.

Puis il énumère un ensemble de mesures prises pour faire face à l’épidémie de coronavirus et ses conséquences sur la population :

> Le dégrèvement des taxes d’occupation du domaine public et des loyers commerciaux, jusqu’à la fin de la période de confinement

> La fermeture à partir de ce jour des commerces alimentaires de nuit, de 20 heures à 6 heures du matin

> La fermeture des marchés de plein air, en accord avec les décisions prises lundi 23 mars par le gouvernement

> La création d’un numéro « Allô mairie » spécial pour répondre aux questions des marseillais.

❌ A compter de ce mardi 24 mars 2020, les marchés publics de plein air de Marseille sont fermés, conformément aux consignes du Premier ministre @EPhilippePM.

🛒 Faites vos courses en respectant les gestes barrière et une distance d’un mètre avec les gens qui vous entourent. pic.twitter.com/KUl0qQgZEC — Ville de Marseille (@marseille) March 24, 2020

Encouragement au professeur Raoult et à ses équipes

Le message de Jean-Claude Gaudin, qui demeure maire tant le second tour des élections municipales n’aura pas eu lieu, se veut aussi celui du rassemblement. « L’heure est à l’unité dit-il solennellement, certainement pas à quelque polémique et exploitation politicienne que ce soit ». Rendant hommage aux agents municipaux, au corps médical, aux marins pompiers et aux forces de police, il annonce la « mise à disposition aux associations de 30 000 repas et de 2000 savons », des dons qui seront amplifiés dans les prochains avec le concours du Samu social selon le maire de Marseille.

Enfin, le premier édile de la cité phocéenne a rendu un hommage appuyé au travail réalisé au sein de l’IHU Méditerranée Infection, dont le travail sur un remède à la chloriquine fait actuellement débat dans la communauté scientifique. « Je veux apporter tous mes encouragements au professeur Didier Raoult et à ses équipes. Ils sont le symbole de l’excellence de la médecine et de la recherche marseillaise. Ils ont toute ma confiance » déclare-t-il, à l’unisson de nombreuses personnalités de la droite marseillaise.

Lien utile :

> Covid-19 : plus de 1500 personnes contaminées dans la région Provence-Alpes Côte d’Azur