L’architecte et urbaniste marseillaise Corinne Vezzoni est une nouvelle fois distinguée. Après avoir reçu en 2015 le prix de la Femme architecte, elle sera honorée lundi 29 septembre à l’occasion de la cérémonie des Prix et Récompenses 2020 de l’Académie française d’Architecture. L’Académie lui remettra la Grande médaille d’Or.

Chaque année depuis 1965, les Prix et Récompenses de l’Académie d’Architecture honorent des professionnels internationaux issus du monde de l’architecture, de l’enseignement et de la recherche, et de la jeune génération d’architectes. L’occasion pour l’Académie de distinguer celles et ceux qui font rayonner l’architecture.

Parmi les réalisations de Corinne Vezzoni on retrouve plusieurs bâtiments emblématiques à l’instar du Thémis à Paris, premier bâtiment tertiaire de France lauréat du label E+C, thecamp, le campus d’innovation basé sur le plateau de l’Arbois à Aix-en-Provence ou encore le Centre de Conservation et de Ressources du MuCEM (Marseille) ou le Lycée Simone Veil (Marseille).



L’agence Vezzoni & Associés finalise actuellement la livraison de la grande opération urbaine du Quartier Chalucet à Toulon. L’agence travaille également sur les sites du Grand Paris Express et sur le projet des Terrasses d’Ingouville (site Flaubert), dans le cadre du concours « Réinventer le Havre ».

Corinne Vezzoni : 8e femme du palmarès de l’Académie

Corinne Vezzoni qui dirige le cabinet Vezzoni & Associés succède au palmarès de l’Académie d’architecture au duo d’architectes mexicains Mauricio Rocha et Gabriela Carrillo et devient la huitième architecte française distinguée par cette récompense internationale parmi 51 décernées jusqu’alors.



L’œuvre de Corinne Vezzoni se distingue par une approche liée « aux contextes » . « L’Archiméditerranéenne », du nom de l’exposition rétrospective de qui lui a été consacrée en 2018 à Paris et Marseille veut « construire avec le génie du lieu et lutter contre la surconsommation du territoire. » De Casablanca où elle a grandi, à Marseille où elle a choisi d’exercer, la Méditerranée et la puissance de sa lumière ont façonné son travail.

