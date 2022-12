La CMA CGM garde le cap sur les États-Unis. Le groupe de transports et logistique annonce, dans un communiqué du 7 décembre, faire l’acquisition des terminaux de Bayonne et New York dans le port de New York-New Jersey, détenus jusqu’à présent par Global Container Terminals Inc (GCT). Ce rachat porte le nombre de terminaux de la CMA CGM à sept sur les côtes Est et Ouest des États-Unis. Une annonce qui intervient quelques jours après le retour de Rodolphe Saadée des États-Unis, le président de la compagnie maritime, dans le cadre d’un voyage officiel de l’Élysée.

Pour le troisième armateur mondial, ces deux terminaux sont situés dans une « zone stratégique qui dessert les chaînes d’approvisionnement du nord-est des États-Unis » avec une capacité globale de deux millions d’EVP par an (conteneurs standards de 20 pieds, soit 6,1 mètres) qui pourrait « presque doubler », estime la CMA CGM.

Au regard de ces capacités prometteuses, l’armateur compte développer ses lignes maritimes dans la région de New-York « via des investissements significatifs ». Le groupe prévoit également d’investir dans les infrastructures de ces terminaux pour atteindre des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance de CMA CGM et ceux des communautés locales, indique le communiqué.

Des investissements croissants aux États-Unis

L’acquisition de ces deux terminaux s’inscrit dans une stratégie de long terme du groupe aux États-Unis, qui a installé son siège américain en 2005 à Norfolk en Virginie. Récemment, en janvier 2022, l’armateur a investi dans le terminal Fenix Marine Services (FMS) sur le port de Los Angeles Long Beach avant de racheter l’activité commerce et lifecycle services d’Ingram Micro, une entreprise américaine spécialisée dans la logistique contractuelle pour le e-commerce et la gestion de commande en avril 2022.

Ce développement régional prend également forme via la pépinière de la CMA CGM, Zebox America, qui a accéléré 44 start-up. Le groupe vient tout juste d’annoncer l’ouverture d’un troisième hub Zebox en Virginie.

Les résultats encore impressionnants au troisième trimestre 2022

Fort de 52 terminaux portuaires dans 28 pays à présent, la CMA GMG conserve son rang de troisième compagnie de transport maritime dans le monde. Les chiffres impressionnants du troisième trimestre 2022 l’attestent : le groupe enregistre un chiffre d’affaires de 19,9 milliards de dollars (soit 29,9% de hausse par rapport au T3 2021) et un résultat net de 7 milliards de dollars.

