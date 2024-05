Depuis le 1er mai, et jusqu’à la mi-juillet, les supermarchés et hypermarchés Casino changent progressivement de main, pour devenir des commerces des marques Auchan et Intermarché, (voir notre précédent article). Dans les Bouches-du-Rhône, le changement a déjà commencé avec la fermeture définitive de l’hypermarché Casino de La Valentine au 30 avril 2024.

Transformation des hypermarchés : comment ça se passe ?

Au moment du rachat des supermarchés et hypermarchés Casino, une fois le partage des magasins effectué entre Intermarché et Auchan (la liste précise ici pour les Bouches-du-Rhône), un calendrier a été mis en place. Ainsi, les magasins Casino vont être fermés en trois vagues : certains l’ont été dès le 30 avril, d’autres le seront au 31 mai, et enfin une troisième et dernière vague de supermarchés le sera au 1er juillet.

Au moment du changement définitif, la grande surface est fermée pendant plusieurs jours (entre une semaine et deux semaines en fonction de la taille du magasin). Dans cet intervalle, tous les signes distinctifs du groupe Casino (enseigne extérieure, logos intérieurs, peintures) sont effacés et le magasin est entièrement repensé selon la physionomie du repreneur (groupe Intermarché ou groupe Auchan).

Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution, a pu visiter le chantier du Casino La Valentine, qui était le plus grand hypermarché du groupe de distribution stéphanois avec 14 100 m2 d’espace de vente. Ce magasin a fermé le 30 avril, et a rouvert le 14 mai sous la bannière Auchan. Dans un article du Web grande conso, il décrit les changements : les rayonnages Auchan remplacent le mobilier Casino, un corner de marques propres à Auchan a même été mis en place. Le changement d’enseigne est piloté par Matthieu Verschave, directeur adjoint Auchan Retail, qui s’est personnellement rendu sur place. Quant à la direction du magasin, pas de changement à ce niveau : Franck Berthet, ex-directeur de l’hyper Casino reste dirigeant du futur Auchan.

Plan de sauvegarde chez Casino

Néanmoins, la vente des supermarchés et hypermarchés ne signe pas la fin définitive du groupe Casino. Celui-ci reste propriétaire du réseau de magasins Monoprix, mais aussi de bon nombre d’enseignes de proximité : supérettes Casino, Spar, Proxi ou encore les magasins Franprix. Les repreneurs du groupe Casino, Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière ont proposé un plan de sauvegarde du groupe, qui a été validé par le tribunal de commerce de Paris.

Dans la foulée, une ou plusieurs augmentation de capital vont avoir lieu, et une assemblée générale devrait ensuite se tenir avec les nouveaux actionnaires du groupe. Le 24 avril, le groupe Casino a annoncé un plan social d’envergure : entre 1200 et 3200 emplois vont être supprimés, surtout au siège du groupe, car il y a logiquement une baisse d’activité consécutive à la cession des hyper et supermarchés de l’enseigne.