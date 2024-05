Share on Facebook

Share on Twitter

Pour anticiper les besoins de la période estivale et des soldes d’été, McArthurGlen Provence, l’outlet (un centre commercial qui propose des produits de marque à des prix réduits par rapport aux prix de vente traditionnels en magasin) à ciel ouvert situé à Miramas, organise un « job dating » (des rencontres rapides avec des recruteurs), le mercredi 15 mai, sur la place centrale du village, de 15h à 17h. L’événement organisait en collaboration avec plusieurs partenaires, dont France Travail, la Ville de Miramas, la mission locale Ouest-Provence, Cap emploi 13, Réussir Provence et le département des Bouches-du-Rhône.

Commerces : McArthurGlen Provence organise sa première braderie d’hiver

Cet événement vise à offrir des opportunités d’emploi aux postulants, qui peuvent également consulter les offres disponibles sur le site du groupe : mcarthurglen.com. Plus d’une vingtaine de marques proposent une trentaine d’emplois en CDD, et une dizaine en CDI, couvrant une grande diversité de postes tels que conseillers de vente, employés de restauration, gestionnaire de stock et responsables de boutiques.

Les candidats étaient invités à se présenter directement sur site avec leur curriculum vitae où un espace « job dating » sera mis en place. En scannant un QR code, ils pouvaient ainsi être dirigés vers les marques et les postes correspondants.

Parmi les enseignes participant à cette session de recrutement figuraient Armani, Calvin Klein, Claudie Pierlot, Converse, IRO, Michael Kors, Sandro, The Kooples et Tommy Hilfiger.