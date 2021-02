Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Un an après la première présentation de Theodora, le fondateur de Jaguar Network, Kevin Polizzi, a mûri un peu plus son projet immobilier. Le campus numérique est désormais porté par sa holding personnelle Unitel qui pousse le projet au-delà des simples bureaux avec de la formation, de la mobilité et de la recherche. Cela fait…