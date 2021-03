Michèle Rubirola, la première adjointe au maire de Marseille, et Sébastien Barles, l’adjoint en charge de la transition écologique, se sont rendus en début de semaine à Bordeaux à l’occasion du congrès de l’Association internationale des maires francophones (AIMF) qui se déroulaut les 22 et 23 mars. Ils ont présenté la politique de la ville de Marseille en matière d’économie circulaire et de transition écologique. Les deux élus ont notamment rencontré Pierre Hurmic (EELV), le maire de Bordeaux et Anne Hidalgo (PS), la maire de Paris.

Le colloque de l’AIMF sur le thème de « la ville en économie circulaire » a permis à Sébastien Barles et à Michèle Rubirola d’échanger avec les maires francophones du monde entier. Aux côtés d’Anne Hidalgo et de Pierre Hurmic, les deux élus marseillais se sont demandé comment concilier économie solidaire et transition écologique. Sur Twitter, la première adjointe de Marseille a souligné mardi la nécessité de « travailler avec les maires du monde francophone ».

Dans un communiqué mercredi 24 mars, Sébastien Barles s’est dit « heureux d’avoir été accueillis à cette occasion par Pierre Hurmic pour échanger avec les maires du monde francophone sur nos politiques de transition écologique ». Il félicite le maire de Bordeaux pour son écosystème Darwin, un tiers-lieu de la résilience écologique porté par des acteurs associatifs, entrepreneuriaux, culturels et pédagogiques. « Sur cette ancienne caserne, s’invente un monde nouveau et une autre économie », a déclaré l’adjoint délégué à la transition écologique.

Heureux d’avoir été accueillis @MicheleRubirola par le Maire #Bordeaux @PierreHurmic pour échanger avec les maires du monde francophone sur nos politiques de transition écologique.Bordeaux change,végétalise,cesse la politique du tout béton,soutient une autre économie solidaire… pic.twitter.com/uRJB1KzFRA — Sébastien Barles (@sebbarles) March 23, 2021

Cette expérience sociologique difficile à résumer tellement elle est multiforme accueille environ 1,2 million de visiteurs par an. Sébastien Barles s’est dit inspiré par cette initiative, et plus globalement par la politique environnementale menée par Pierre Hurmic depuis sa prise de fonction l’été dernier.

