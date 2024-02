Share on Facebook

Cette année, la ville d’Aix-en-Provence promet un carnaval d’envergure, avec la Compagnie Oposito (Targes-les-gonesse, 95), aux commandes pour animer le célèbre Cours Mirabeau avec une parade intitulée Trois éléphants passent… Dans le cadre de cet événement, la compagnie recherche activement 35 volontaires désireux de rejoindre l’aventure en tant que “transhumants” et de participer au spectacle en intégrant la troupe pour une semaine.

Le spectacle Trois éléphants passent à Santiago du Chili (Crédit DR)

Les activités prévues au programme comprennent des exercices de travail rythmique et vocal, des sessions de travail en chœur, des ateliers axés sur le jeu d’acteur et l’interaction avec le public, ainsi que des séances d’apprentissage du maquillage.

De plus, les participants devront mémoriser les mouvements et les enchaînements du spectacle, tout en apprenant à manipuler la scénographie. Il est à noter que pour participer, aucune expérience théâtrale préalable n’est exigée. Cependant, il est impératif d’être majeur, en bonne condition physique, de résider à Aix-en-Provence ou dans ses environs, et de pouvoir être disponible pour toutes les répétitions ainsi que le jour du défilé.

Voici le calendrier des répétitions : mardi 23 avril (20h-23h), mercredi 24 avril (20h-23h), jeudi 25 avril (18h30-23h15), vendredi 26 avril (20h-23h), samedi 27 avril (10h-13h, puis de 17h à minuit).

Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 mars pour s’inscrire en envoyant un email à debalsm@mairie-aixenprovence.fr

