Hervé Bourdon est parti de Marseille en avril dernier pour un périple en vélo en solo qui le mène jusqu’au Cap Nord en Norvège. Son défi est à la fois sportif et solidaire.

Il partage avec les lecteurs de Gomet’ son aventure, avec ses émotions et ses observations. Il est arrivé en Allemagne il y a quelques jours. Nous le retrouvons à Brême où il apprécie particulièrement l’environnement apaisé des routes où le respect pour les piétons et les vélos est naturel. Une source d’inspiration pour nos propres villes dans lesquelles les mobilités douces et actives peinent encore à prendre leur juste place.

Merci “Valvert” pour ce partage. Bonne route vers le Danemark !



Retrouvez le carnet de bord d’Hervé Bourdon dans notre dossier spécial

Suivre Valvert on the road sur son blog

Participez à la cagnotte solidaire pour financer le projet de l’association Travel Photo “Au-delà des limites, un voyage à travers les sports paralympiques” : 23 vidéos handisport et des sorties/shootings montrant la réalité positive et inspirante des personnes en situation de handicap.