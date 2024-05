Les inquiétudes étaient palpables lors du séminaire marseillais sur les infrastructures portuaires et l’éolien du 23 avril : la situation n’est plus tenable pour les entreprises qui se sont engagées sur les chantiers de Port la Nouvelle. Stéphane Lasserre, directeur de Ponticelli déclarait sans ambages : « en ce moment nous payons pour voir mais nous ne savons pas si nous verrons quelque chose ».

Et l’ensemble des acteurs, à pas feutré, suggéraient aux représentants de l’État présents, une attitude plus engagée et une planification plus transparente et plus organisée. Depuis les informations critiques s’accumulent, qui montrent que l’équation économique qui était valable il y a cinq ans ne tient plus la route avec la hausse des matières premières, les taux d’intérêt, l’inflation des salaires et les incertitudes sur le coût de l’énergie.

Des sénateurs et sénatrices de l’Arc méditerranéen des départements de l’Aude, de l’Hérault, du Gard, des Pyrénées orientales, de l’Ariège, de la Haute Garonne, des Hautes-Pyrénées, du Lot, du Vaucluse, des Alpes-de-Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône se concertent dans le cadre d’un Collectif et ont lancé la tribune que nous publions ci-dessous. Marie-Arlette Carlotti (PS), Guy Benarroche (EELV), et Mireille Jouve (PRG), sont signataires pour les Bouches-du-Rhône.

« Eolmed » à Port la Nouvelle est menacé. © Port la Nouvelle

Aujourd'hui, le premier hub d'énergie verte en Méditerranée « Eolmed » risque une mise à l'arrêt brutale alors même qu'il s'agit du premier projet éolien off-shore réalisé à 80% par des entreprises françaises et qu'il pourrait être mis en service dans à peine douze mois, soit huit ans après les premières autorisations accordées. Cette ferme pilote en phase de finalisation est en effet confrontée à une explosion inédite des coûts de production, qui menacent la viabilité même du projet, lequel accuse une augmentation des coûts de construction établis en 2016 à 212 M€ à 372 M€ aujourd'hui ! Sans soutien public, 600 emplois sont menacés (sites industriels de Bagnac-sur-Célé, du Creusot et de Port la Nouvelle) et au-delà l'émergence même d'une filière industrielle française éolienne off-shore.

L'émergence d'une filière industrielle française éolienne off-shore est menacée

Collectif de sénatrices et sénateurs de l'Arc méditerranée

Pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, tensions sur le marché de l'acier, inflation, explosion des coûts de l'énergie, augmentation des taux d'intérêt, tous les voyants sont au rouge pour la filière éolienne off-shore française car ces producteurs ne disposent d'aucun filet de protection contre l'évolution du prix des matières premières et des coûts de financement, depuis leur désignation en tant que lauréat, et la décision finale d'investissement. Ne pas réagir emporte le risque majeur de mettre en péril la transition énergétique en Méditerranée et menace notre souveraineté énergétique comme la résilience de l'industrie française.

Sur le pourtour méditerranéen français, seules trois fermes pilotes préfigurent le modèle de ce que pourraient être, demain, des territoires résilients produisant une grande part de l'énergie qu'ils consomment : le projet « EolMed » au large de Gruissan, « les éoliennes du golfe du Lion », au large de Leucate, et « Provence Grand Large » face à Port Saint-Louis du Rhône.

Face au boom attendu de cette filière aux enjeux stratégiques pour les industries françaises fortement émettrices de gaz à effet de serre (industries de cimenterie, portuaires, ferroviaires, métallurgiques, aéronautiques, procédés de fabrication des matériaux de construction et infrastructures bas carbone de demain), nous, sénatrices et sénateurs de l'arc méditerranéen, rappelons que conforter la filière éolienne off-shore française, c'est engager la transition énergétique dans les territoires, soutenir le tissu économique et réindustrialiser, mais aussi créer et reconvertir des emplois, développer des compétences et gagner en indépendance technologique et énergétique.

Pour conserver cet avantage compétitif et contribuer à l'émergence d'une réponse énergétique d'avenir, nous devons être au rendez-vous. Nous réclamons, dans le prolongement du débat public mené par la CNDP (Commission nationale du débat public), une planification claire et transparente, concernant la structuration de ces filières émergentes, éolien en mer flottant et hydrogène vert, à l'échelle de l'arc méditerranéen, afin de garantir la complémentarité entre les ports de Méditerranée et contribuer ainsi à la souveraineté énergétique française et au maintien d'un haut niveau de compétitivité pour notre industrie.

Nous demandons instamment au Gouvernement qu'il secoure cette filière et procède à l'indexation du tarif d'achat de l'électricité produite des trois projets pilotes. Nous réaffirmons, avec force, l'impérieuse nécessité de développer des corridors à hydrogène interconnectés à partir des sites de Port la Nouvelle et Fos-sur-Mer grâce à la sécurité d'approvisionnement permise par la liaison transfrontalière au sud de l'Europe avec le projet d'infrastructure Barcelone / Fos-sur-Mer « BAR/MAR ».

Collectif de sénatrices et sénateurs de l’Arc méditerranéen



Sébastien Pla, Sénateur de l’Aude

Gisèle Jourda, Sénatrice de l’Aude

Hussein Bourgi, Sénateur de l’Hérault

Henri Cabanel, Sénateur de l’Hérault

Denis Bouad, Sénateur du Gard

Laurent Burgoa, Sénateur du Gard

Philippe Folliot, Sénateur du Tarn

Jean Sol, Sénateur des Pyrénées orientales

Lauriane Josende, Sénatrice des Pyrénées orientales

Jean-Jacques Michau, Sénateur de l’Ariège

Claude Raynal, Sénateur de Haute Garonne, Président de la commission des finances du Sénat

Alain Chatillon, Sénateur de Haute Garonne

Émilienne Poumirol, Sénatrice de Haute Garonne

Pierre Antoine Levi, Sénateur du Tarn et Garonne

Viviane Artigalas, Sénatrice des Hautes Pyrénées

Jean-Marc Vayssouze, Faure Sénateur du Lot

Lucien Stanzione, Sénateur du Vaucluse

Jean-Yves Roux, Sénateur des Alpes de Haute Provence

André Guiol, Sénateur du Var

Marie Arlette Carlotti, Sénatrice des Bouches du Rhône

Guy Benaroche, Sénateur des Bouches du Rhône

Mireille Jouve, Sénatrice des Bouches du Rhône

