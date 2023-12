Toujours en quête de cadeaux à glisser sous le sapin ? Après une première liste, voici quelques idées suggérées par la rédaction toujours sous le signe de la proximité.

Indispensable au quotidien

Valérie Trouillard créatrice de la marque de maroquinerie Faméthic ©DV

Si Valérie Trouslard a fait des études de gestion puis de géographie avant de créer sa marque Faméthic, c’est parce qu’elle ne trouvait pas de formation en maroquinerie dans la région. Mais elle n’a jamais abandonné son idée première et, à 27 ans, a décidé d’apprendre le métier en autodidacte. À ce jour, après avoir déménagé de la Belle-de-Mai à la rue Grignan en passant par le quartier Saint-Charles, elle a créé 140 modèles de sacs et petite maroquinerie, sans compter le sur-mesure. Sa spécificité : un travail sans machine, découpe et couture à la main comme dans la maroquinerie de luxe. Dans sa boutique-atelier, on y trouve des sacs intemporels, comme la gibecière – la centaurée – qui se décline actuellement aux couleurs de l’automne-hiver, et des pièces en série limitée – des capsules qu’elle propose une à deux fois par an. Elle y accueille également les créations prêtes à porter de Sylvie Kameni – maître artisan couture. Et si vous hésitez entre porte-ordinateur, sacs à dos, porte-monnaies, porte-cartes, ceintures mises à la taille, vous pouvez également offrir une formation de quatre ou de sept heures pour le mois de janvier. Sachez que Faméthic reverse 1% de ses recettes à l’ONG Survival International et que c’est Valérie Trouslard qui a réalisé la couverture du livre d’or offert au Pape François lors de sa venue à Marseille en septembre dernier.

Faméthic – 2, rue Grignan – Marseille 1er

Sacs de 95€ à 400€ – Petite maroquinerie de 19€ à 35€ – Ceinture 60 €

Les créations Manora désormais en or

Manon Lévêque créatrice de Manora Bijoux ©DV

Décidément, la formation en autodidacte porte ses fruits. C’est lors d’un job d’été dans une boutique qu’est née la passion de Manon Lévêque pour le bijou et qui l’amènera à créer, en 2018, sa marque Manora Bijoux après des études de communication. Mais ne souhaitant pas se contenter d’assembler des pièces, comme c’est souvent le cas dans la création fantaisie, elle cherche à acquérir le savoir-faire pour fabriquer ses bijoux de A à Z. D’essai en essai, Manon Lévêque finit par maîtriser les techniques de bijouterie traditionnelle et sculpte désormais dans la cire ses prototypes car elle aime avant tout travailler la matière et donner des effets de volume ou de texture. Ses sources d’inspiration sont diverses comme la nature, les coquillages qu’elle a elle-même ramassés et moulés, mais aussi l’univers du sud qu’elle retrouve ailleurs comme au Mexique où elle a vécu pendant deux ans… Boucles d’oreilles, colliers et médailles en très petite série sont plaqués or ; quant aux bagues, elles sont sur-mesure en or 18 carat car depuis le mois d’octobre, Manon Lévêque a poussé sa démarche de bijoutière professionnelle pour être habilitée à travailler l’or.

Vente en ligne sur Manora Bijoux ou sur rendez-vous

De 40 € à 160 € – Sur-mesure à partir de 200 €

Également à l’hôtel des Roches blanches (Cassis), l’hôtel de Caumont et Native Concept Store (Aix-en-Provence)

À déguster sans modération

Marseille un jour sans faim, le livre d’Ézéchiel Zérah et les alouettes sans têtes, l’une des 49 recettes à réaliser

Par sa taille et son poids, le livre Marseille, un jour sans faim ! d’Ézéchiel Zérah fera déjà un bel effet au pied du sapin. Puis, c’est à parier que toute la famille se l’arrachera car ces “25 heures d’explorations culinaires pour croquer toute la ville” offre un tour de la cité gourmand, gourmet, illustré, photographié, parfois romancé, en tout cas bien documenté et plein de bonnes idées. Tout démarre à 4 heures du matin, du côté du MIN, pour se poursuivre d’heure en heure, de quartier en quartier, de recettes en portraits de chefs étoilés, réfugiés ou vus à la télé. Sans oublier les adresses d’épicerie ou même de céramistes pour décorer sa table. Et comme l’auteur est né et a vécu à Marseille avant de partir exercer sa plume de journaliste gastronomique “à la Capitale”, il a choisi d’évoquer également de nombreux souvenirs qui parleront à un grand nombre : celui des industries alimentaires avec les Moulins Storione, les pâtes Rivoire et Carret, les raffineries de Saint-Louis, des marchés disparus, comme des marques Prior, L’Éléphant ou les maisons Castelmuro et Villedieu. Celui aussi du rituel de la chantilly du dimanche ou de la sucette marseillaise rouge et verte désormais fabriquée à Nice. Peut-être un petit oubli avec les sorties scolaires à l’usine Nestlé pour revenir les poches pleines de Picorettes, mais c’est pinailler pour le plaisir, au regard des 384 pages qui font le tour de la ville et des environs, en passant par la Corse, l’Arménie, l’Algérie, les Comores, le Liban… Le coup de cœur de la rédaction !

Marseille, un jour sans faim ! – Ézéchiel Zérah – Hachette Pratique

384 pages – 45 €

En dédicace samedi 16 septembre, de 16h à 18h, à la FNAC Centre Bourse Marseille

À écouter ou à porter

La boutique éphémère Jul aux Terrasses du port est ouverte ©DV

Impossible d’évoquer un shopping de Noël sans signaler l’ouverture, ce vendredi, de la boutique éphémère de Jul aux Terrasses du port, à l’occasion de la sortie de La route est longue, son nouvel album. Album d’ailleurs en vente dans un pack ingénieux avec enceinte portable. Ici, il y a de quoi faire une panoplie complète. Également quelques modèles colorés à partir de 6 ans. Certes, les tee-shirts, casquettes, doudounes et, bien sûr, claquettes et chaussettes ne sont pas produites localement mais l’artiste l’est.

Jul Store – Terrasses du port – Marseille 2e

Jusqu’au 23 décembre

Pack Album + enceinte portable 30 € – Accessoires et vêtements de 8 € (chaussettes) à 80 € (doudoune)

Oui au Nooh du château La Coste

Nooh by La Coste 100% bio et 0% alcool

De plus en plus prisé, le vin sans alcool fait son apparition sur les tables de fêtes. Après trois années de recherche, Château La Coste, dont les vignes sont certifiées Demeter, vient de créer le sien, 100% bio de surcroit. Nooh est son nom ! Élaboré à partir de la cuvée bio Rosé de nuit (cépages Cabernet Sauvignon, Cinsault, Grenache et Syrah) dont il reprend les saveurs de fraises et de pamplemousses, ce rosé pétillant a donc 0% d’alcool et peut s’apprécier sans modération. Selon les conseils du Château La Coste, il accompagnera aussi bien des terrines de poissons que des macarons salés ou sucrés, par exemple. Sur place, on en profite pour visiter les expositions actuelles – Marguerite Piard, Afi Nayo et Philippe Anthonioz, Richard Rogers (architecte du Centre Pompidou avec Renzo Piano), Tia-Thuy N’Guyen.

Noon by La Coste – 75 cl – 35 €

2750 route de la Cride – Le Puy-Sainte-Réparade

Vente sur place tous les jours de 10h à 17h et jusqu’à 19h le week-end ou en ligne

Expositions temporaires de 12h à 17h

