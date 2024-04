Share on Facebook

Fabrice Alimi, membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille Provence et le recteur d’Académie, Bernard Beignier, étaient présents lors de la dernière édition d’Inclusive for Good. Ils reviennent tous les deux pour Gomet’ sur la raison d’être de cette manifestation qui créent des liens entre le monde éducatif et les entreprises.