« Inclusive for good », l’événement dédié à l’inclusion et l’emploi sur le territoire des Bouches-du-Rhône, était de retour jeudi 21 mars 2024 au Palais de la Bourse à Marseille. Co-organisée par la CCIAMP, le Cl’Hub Bouches-du-Rhône, les Entreprises s’engagent et le Collectif d’entreprises de Marseille pour une économie plus inclusive, cette journée de sensibilisation et de mobilisation a pour objectif de favoriser l’inclusion de tous.

La journée se déroulait avec deux volets principaux. D’abord un « job dating » qui se tenait de 9h à 16h, dans le grand hall et a rassemblé 51 entreprises qui proposaient des offres d’emploi (CDD ou CDI), missions d’intérim, offres d’alternance, immersions professionnelles et stages, … Un job dating à l’adresse de l’ensemble des publics en recherche d’emploi ou d’un projet professionnel (jeunes issus des Quartiers Prioritaires de la Ville, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de handicap, …).

Rencontres entre candidats et entreprises lors d’Inclusive for good. (Crédit Gomet’)

Trouver un stage pour les lycéens de seconde

Des espaces de rencontres (découverte des métiers) et d’accompagnement (coaching et préparation aux entretiens proposés par les entreprises et les partenaires de l’emploi) étaient également disponibles pour édition qui a vu plus de 1000 visiteurs s’emparaient de l’événement organisé en partenariat avec l’Éducation nationale et des établissements marseillais (lycées Victor Hugo, Saint-Exupéry et Diderot) issus des REP+ (Réseaux d’Éducation Prioritaire renforcés) pour permettre aux lycéens de seconde générale de trouver leurs stages d’observation qui auront lieu du 17 au 28 juin 2024.

Lire notre Hors-Série Formation et emploi

Des ateliers enrtreprises pour évoluer dans les pratiques de recrutement

Parallèlement, des ateliers de réflexion sur le thème de « La place de l’entreprise dans le cadre de la réforme du Plein Emploi » destinés aux entreprises étaient organisés à l’étage, co-pilotés par l’État (DDETS 13), le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, France Travail Bouches-du-Rhône et la représentation départementale des Bouches-du-Rhône du réseau des Missions Locales Sud Provence Alpes Côte d’Azur. Objectif : faire émerger des propositions concrètes sur l’accompagnement des entreprises dans leur process de recrutement dans un contexte de tension, la coordination des partenaires de l’emploi, le rôle et l’engagement des entreprises sur l’inclusion. Objectif : mobiliser les entreprises du territoire autour des sujets d’inclusion de l’ensemble des publics et informer sur les enjeux de la réforme pour le Plein Emploi. Cette loi vise à répondre de façon plus efficiente aux besoins de recrutement des entreprises ; la mobilisation des entreprises au service des parcours d’insertion et d’inclusion en est une des clés de voûte à l’instar de la création à la rentrée 2023 dans les lycées professionnels d’un “BDE” bureau des entreprises.

Ateliers thématiques entre entreprises lors d’Inclusive for good. (Crédit Gomet’)

La visite officielle et les prises de paroles à la mi-journée se déroulaient en présence de Cyrille Le Vely, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Bernard Beignier, recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, Sandrine Jacob, directrice France Travail Bouches-du-Rhône, Sabine Bernasconi, vice-présidente du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, déléguée à l’Insertion professionnelle, Eric Chevalier pour la représentation départementale des Bouches-du-Rhône du réseau des Missions Locales Sud Provence Alpes Côte d’Azur, de Sylvain Reymond, directeur général national du GIE « Les Entreprises s’engagent », de Fabrice Alimi, représentant Jean-Luc Chauvin, président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, leader engagé et membre élu de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Jean-Paul Romet, délégué Emploi & RSE EDF et co-pilote du Collectif de Marseille d’entreprises pour une économie plus inclusive.

Les organisateurs et partenaires d’Inclusive for good régis jeudi 21 mars au Palais de la Bourse à Marseille (Crédit Gomet’)

Parmi les entreprises présentes, on notait la présence d’Accor, Adecco, Airbus, Antilope, Axa, BNP Pariba, Carrefour, CIC, Clariane, Crédit Agricole, Dalkia, Domino Services, EDF, Enedis, Engie, Groupama, LCL, Schneider Electric, Seramm, Sodexo, Transdev, Veolia Energie. L’événement a en outre bénéficié de nombreux partenariats et soutiens avec la préfecture des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Département des Bouches-du-Rhône, France Travail Bouches-du-Rhône, la Région Académique Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Mission Locale Marseille, l’Association Régionale des Missions Locales Sud Provence Alpes Côte d’Azur, Cap Emploi 13, PLIE Marseille Centre, l’Apec, l’Agence pour l’Education par le Sport, Ecole de la 2e chance de Marseille, l’Etablissement pour l’Insertion dans l’Emploi, les Apprentis d’Auteuil, La Varappe, Job IRL, Alixio group, 100 Chances 100 Emplois et Force Femmes.

Une cinquantaine d’entreprises et structures réunies dans le grand hall du Palais de la Bourse pour Inclusive for good.

En savoir plus



Le Cl’Hub Bouches-du-Rhône, les entreprises s’engagent, vise à fédérer un écosystème engagé pour un territoire plus inclusif. Mandatée par le préfet dès 2019, la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence anime ce Cl’Hub et propose aux entreprises des actions concrètes pour développer des initiatives inclusives et responsables sur le territoire en lien avec les partenaires de l’emploi et de l’insertion.



A propos du Collectif de Marseille d’entreprises pour une économie plus inclusive Le Collectif d’entreprises, créée en 2018, regroupent 38 entreprises parmi les plus grands employeurs nationaux sur trois priorités : agir pour l’emploi des jeunes et l’apprentissage, contribuer à la lutte contre la précarité et soutenir l’économie sociale et solidaire à travers le développement des achats inclusifs.