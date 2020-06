Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI AMP (Chambre de commerce et de l’industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence) et Georges Seimandi, président de l’association V2E (Les Voiles de l’Energie et de l’Environnement) ont signé le 2 juin dernier un partenariat avec l’objectif de lancer ensemble la première dynamique française pour une pratique durable de la plaisance et de la régate.

Pour la deuxième année consécutive, la CCI AMP officialise sa participation à l’organisation des « Rencontres des voiles de l’Energie et de l’Environnement », initiée par l’association V2E. La 3e édition se déroulera à Marseille du 9 au 11 octobre 2020.

Quelques mois plus tard, en janvier 2021 aura lieu le Congrès mondial de la nature, sous l’impulsion de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). L’événement international sera l’occasion de mettre en avant le partenariat entre la CCI AMP et V2E autour du thème : « Energie et mer se conjuguent avec biodiversité, dans le respect des orientations du développement durable ». Une partie de l’événement sera consacré aux impacts de la crise sanitaire, aux leçons à en tirer et à la capacité des filières énergie et environnement à y faire face.

Autre événement international très attendu durant lequel les partenaires pourront agir : les épreuves de voiles des JO 2024 qui se tiendront à Marseille. Elles seront aussi l’occasion de mettre le partenariat à profit pour mobiliser les acteurs autour des enjeux du développement durable, en sollicitant le Comité de Paris 2024, afin que les initiatives aillent au-delà du temps des épreuves olympiques.

