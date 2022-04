Share on Facebook

Le toit de la Cartonnerie, bâtiment principal de la Friche de la Belle de mai à Marseille (3e), sera prochainement recouvert de 800 panneaux photovoltaïques, soit 1500 m² en tout. L’énergie générée, correspondant à la consommation de 90 ménages, sera directement injectée dans le réseau d’électricité public. Une initiative portée par Massilia Sun System – entreprise citoyenne fondée en 2019 qui développe des projets en lien avec l’énergie solaire -, et présentée à la Friche ce mardi 26 avril aux citoyens, à l’occasion d’un apéro débat sur l’énergie solaire.

Les travaux de réfection du toit sont actuellement en cours. La centrale, elle, ne sera installée que cet été, pour une mise en service à l’automne 2022. Un chantier conduit de concert avec la Friche de la Belle de mai, ainsi que d’autres partenaires locaux : la société Enercoop Paca qui accompagne Massilia Sun System sur le plan technique pour le développement des travaux ; la société Phoebus comme assistant à maîtrise d’ouvrage et l’entreprise Secc en tant que maître d’ouvrage. Enfin, trois entreprises sont chargées de la réalisation des travaux : Soprema pour la réfection du toit, sa filiale Soprasolar sur la fourniture du matériel photovoltaïque, et Provence Eco Energie pour l’installation de la centrale.

Ce n’est pas la première fois que Massilia Sun System se lance dans un projet de ce type : la société est déjà intervenue entre 2020 et 2021 sur le toit d’une autre friche, La Déviation, située dans le 16e arrondissement de Marseille et aujourd’hui transformée en centre de création et de résidence artistique. Elle a également posé des panneaux solaires sur le toit d’une maison privée, en centre-ville de Marseille.

Le projet déjà réalisé à la Déviation, dans le 16e arrondissement de Marseille (crédit : Massilia Sun System)

Une levée de fonds de 100 000 euros pour développer le solaire

Un projet chiffré entre 350 000 et 400 000 euros. Il s’agit du plus gros chantier parmi les trois prévus par Massilia Sun System pour l’année 2022. En effet, cette centrale solaire représente à elle seule près de 70% du budget total de ces projets, qui s’élève à 480 000 euros. Les deux autres projets concernent l’installation d’une centrale solaire sur le toit des locaux de l’association La Fraternité – également dans le quartier de la Belle de mai -, ainsi qu’une autre sur la toiture d’un Ehpad, à Aix-en-Provence. Afin de subvenir à une partie de ses besoins financiers, Massilia Sun System a lancé une levée de fonds le 15 mars dernier, jusqu’au 27 mai prochain, pour récolter 100 000 euros.

Aperçu en image de synthèse du projet final, dont l’installation ne sera démarrée que cet été (crédit : Massilia Sun System)

L’objectif affiché de Massilia Sun System est de permettre aux citoyens de « se réapproprier la production d’énergie ». Ainsi, tout citoyen lambda ou personne morale peut investir en achetant des parts (à partir de 50 euros la part, un panneau photovoltaïque correspondant à dix parts ) : en effet, Massilia Sun System est elle-même une société détenue à ce jour par ses 180 sociétaires qui se constituent par cet investissement une « réserve d’épargne citoyenne », selon Massilia Sun System.

« Notre fonctionnement ne permet pas de plus-value, car nous souhaitons éviter la spéculation. Mais les sociétaires récupèrent le montant de leurs parts au bout de cinq ans. De même, une personne ne peut détenir plus de 20% du capital » détaille Timothée Demont, chargé de communication pour l’entreprise. Ceux qui ne souhaitent pas investir peuvent tout de même venir en aide en aidant l’entreprise à trouver des toits où installer de nouveaux projets, ou tout simplement en devenant bénévole pour le compte de la société. La société espère faire de ce premier apport financier de 100 000 euros un argument pour débloquer des prêts auprès des banques et des subventions afin d’équilibrer le budget. Les bénéfices générés par la centrale, eux, seront pour partie reversés sous formes de dividendes à ses actionnaires, et le reste servira à monter de nouveaux projets.

> Le site de Massilia Sun System

