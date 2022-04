En ce week-end printanier célébrant la fête du travail, c’est l’occasion de se détendre grâce aux performances du Musical Bounce Back, de participer en famille à un atelier pédagogique sur les espaces urbains ou encore de se laisser aller aux saveurs de la Galice…

[Détente] Un atelier Ville rêvée/ville chantier ouvert aux familles

Si vous deviez construire une ville, à quoi ressemblerait-elle ? À partir de l’exposition Quelque chose bouge de Catherine Melin, le FRAC Provence Alpes Côte d’Azur propose un atelier ouvert aux familles, ce samedi 30 avril. Mettez vous dans la peau d’un urbaniste le temps d’un après-midi et créez votre maquette à l’aide de matériaux recyclés. Ce sera l’occasion, pour les petits comme les grands, de se questionner sur les espaces qui les entourent au quotidien et les éléments qui les composent. À vous de jouer !

FRAC Provence Alpes Côte d’Azur

20 boulevard de Dunkerque, Marseille

De 14h à 17h



Lien utile :

Réservation sur frac-provence-alpes-cotedazur.org

[Concert] Lancement du projet européen Musical Bounce Back

Affiche Musical Bounce Back (Crédit : site de la Maison de la Musique Contemporaine)

Un projet ambitieux qui dépasse les frontières ! Débutant à Marseille, il doit se poursuivre durant les 29 prochains mois à travers l’Europe, en passant par Athènes, Braga, Nicosie et Erevan. L’occasion, pour sa créatrice, Nathalie Négro, de tenir son engagement en valorisant la création musicale féminine européenne. Un rendez-vous à ne surtout pas louper, ce samedi 30 avril, si vous souhaitez découvrir de nouvelles formes musicales grâce à une série de rencontres, tables rondes, concerts et performances. Et pour les amateurs de piano, la célèbre compositrice Eve Risser donnera une représentation le soir à 20h en clôture de l’évènement.

Marseille 3013

52 Rue de la République

Programme : 14h/15h30 – Table ronde 16h/17h30 – Témoignages d’artistes 18h/19h – Lectures et performances 20h – Concert



Lien utile :

Réservations sur pianoandco.fr

[Exposition] Lumière sur les oeuvres d’artistes afghanes en exil

Exposition Ce que les Afghanes ont à nous dire à la Mairie du 1er Secteur de Marseille (Crédit : MS/Gomet’)

Jusqu’au 11 mai 2022, la Mairie du 1er Secteur de Marseille accueille l’exposition « Ce que les Afghanes ont à nous dire » soutenue par le collectif 13 Droits Des Femmes. Entre 9h et 19h, venez admirer le talent de cinq artistes photographes contraintes à l’exil depuis le coup de force des talibans. L’occasion pour ces femmes de s’exprimer sur leur situation et celle de leur pays mais surtout de sensibiliser le public. Pour donner le ton, une séance spéciale suivie d’un débat est organisée vendredi 29 avril à 20h autour du film de Michaela Pavlatova « Ma famille afghane ».

Mairie du 1er Secteur

61 la Canebière, Marseille

Exposition du 28 avril au 11 mai 2022 de 9h à 19h



Cinéma Les Variétés

37 rue Vincent Scotto

Séance spéciale le 29 avril à 20h

[Découverte] Le Mx Adventure, une grande chasse au trésor dans Marseille

Bâtiment Pernod Ricard Club sur le Vieux Port à Marseille (Crédit : MS/Gomet’)

Prêts pour l’aventure ? Le collectif marseillais Tarpin Bien vous convie ce samedi 30 avril, à une chasse au trésor grandeur nature en plein coeur de la Cité phocéenne. À l’aide d’une carte au trésor sur votre smartphone, des lieux se situant entre le Vieux Port et la Joliette vous seront indiqués pour résoudre diverses énigmes. L’objectif ? Affronter les autres équipes et arriver en tête du classement effectué en fin de journée. À l’issue de votre quête, vous pourrez visiter le musée du Mx Experience mais surtout, terminer la journée en beauté autour d’un verre au Mx Bar ou d’une assiette au Mx Food. Rendez-vous au Pernod Ricard Club Marseille sur le Vieux Port pour le départ !

Pernod Ricard Club Marseille

1 rue de la Canebière, Marseille

De 11h à 17h



> Plus d’informations sur l’événement

[Visite] Une journée au château d’Avignon en Camargue

Affiche officielle événement (Crédit : Site du Département)

Ça vous dit de passer une journée dans un décor du XIXe siècle ? Le Château d’Avignon ouvre ses portes aux public, samedi 30 avril, pour une journée gratuite et festive en plein air. L’occasion de célébrer le pays d’Arles désigné Capitale provençale de la Culture 2022 par le Département des Bouches-du-Rhône. Dès 14h, une riche programmation vous attend avec des animations et spectacles pour les enfants, des visites du château et de son domaine, des expositions ou encore un concert de jazz. De quoi mettre à l’honneur ce monument classé historique et emblématique du territoire camarguais. Un cadre luxueux et insolite qui saura plaire aux petits comme aux grands…

Château d’Avignon

Route départementale 570, Saintes-Maries-de-la-Mer



> Plus d’informations sur le lieu

[L’Adresse] Repas inaugural pour La Galice à Marseille

Restaurant Le République Place Sadi Carnot à Marseille (Crédit : MS/Gomet’)

C’est l’adresse qui va vous faire voyager ce samedi 30 avril 2022 ! Emmanuel Perrodin vous reçoit à partir de 19h dans son restaurant Le République, au coeur de Marseille, pour célébrer l’ouverture du festival Cultures d’Espagne La Galice. L’occasion de déguster un repas traditionnel galicien concocté par le chef et son équipe avec l’aide de l’invité Jaume Oller Figueras, fondateur de l’Asociacion del Camino de Santiago de Girona. Et tandis que vos papilles se raviront, un intermède musical et dansé par le groupe Fentos e Toxos, viendra rythmer la soirée.

Restaurant Le République

1 place Sadi Carnot, Marseille



Lien utile : > Réservation

[Exposition] La Fondation Carmignac présente Le Songe d’Ulysse

Affiche exposition Le Songe d’Ulysse (Crédit : Fondation Carmignac)

En 2022, la Fondation Carmignac vous embarque pour une aventure déroutante inspirée de l’Odyssée d’Homère… Agencée sous forme de labyrinthe avec de nombreux chemins à parcourir, l’exposition saura vous contraindre à la dérive et à l’incertitude. Une manière subtile de vous confronter aux questions liées à la complexité de notre société. L’occasion, aussi, de renouer avec vos sens et vos émotions. Le Songe d’Ulysse attend les petits comme les grands, dès le samedi 30 avril, pour une expérience riche en énigmes.

Villa Carmignac

Île de Porquerolles

Du 30 avril au 16 octobre 2022



Liens utiles :

> En savoir plus sur la Fondation Carmignac

> En savoir plus sur l’événement