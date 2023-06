Un défi pour transformer vos déplacements pour une mobilité durable c’est possible ! Dans le cadre du plan de mobilité employeurs, la Métropole a lancé le défi “Changez de Mood” du 1er au 31 mars, invitant les entreprises locales à y participer. Cette initiative a été mise en place par le conseil Mobipro, une plateforme visant à faciliter la mise en œuvre du plan de mobilité pour les employeurs. Avec plus de 70% des professionnels qui optent pour la voiture comme moyen de transport pour se rendre au travail, les routes sont de plus en plus congestionnées.

L’idée, c’est de valoriser les alternatives à la voiture, en voici quelques exemples :

une voie verte sécurisée permet, depuis un an, de rejoindre le site depuis Marignane et la plateforme de covoiturage

un service de vélos partagés proposés pour le déplacement intra-site vient également compléter l’offre proposée aux salariés

l’application Klaxit met en relation la communauté Airbus pour un meilleur covoiturage

« CO2, à nous deux ! Chacun peut agir dans son quotidien pour relever le défi de la réduction de nos émissions de CO2 et œuvrer pour une mobilité durable. Cela se traduit par des actes simples et concrets, notamment dans les déplacements du quotidien. C’était l’objectif de notre participation au challenge “Changez de Mood” initié par la Métropole (…) », a témoigné le coordinateur écomobilité France d’Airbus Helicopters.

Des résultats encourageants

Environ quarante entreprises et institutions (AMU, AP-HM, Sem, Ortec, Sartorius, Ingerop) ont participé. Des dizaines de milliers de salariés ont été informés et plus de 1100 d’entre eux ont commencé à modifier leurs habitudes de mobilité de manière significative. En évitant l’autosolisme, soit 6 km par jour et par participant, plus de 213 300 km ont été “économisés” en un mois, ce qui a permis d’éviter le rejet de 39 197 kg de CO2.

Depuis 2021, plus de 5 500 personnes ont participé, et près de 90 % d’entre elles ont réellement tenté de remplacer leur voiture par une de ces alternatives.

Liens utiles :



> Mobilités actives : les deux ans de “La voie est libre” sur la Corniche à Marseille

> 2e Rencontres du vélo et des mobilités : après les orages, le soleil et la banane !

> Métropole Mobilité lance une nouvelle gamme tarifaire