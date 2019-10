Share on Facebook

Share on Twitter

Fraîchement élu à la tête des Républicains, Christian Jacob avait annoncé le 24 octobre son intention d’organiser une réunion de conciliation en présence de Martine Vassal et Bruno Gilles, les deux postulants LR à l’investiture du parti dans le cadre des élections municipales à Marseille.

On en sait désormais un peu plus : cette réunion se tiendra le mercredi 13 novembre, en présence de Jean-Claude Gaudin, actuel maire de Marseille, et de Renaud Muselier, président de la Région Sud.

Ces précisions ont été apportées par Martine Vassal elle-même, en marge d’un petit-déjeuner de presse organisé mercredi 30 octobre à Marseille.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">[Direct] <a href="https://twitter.com/MartineVassal?ref_src=twsrc%5Etfw">@MartineVassal</a> à la brasserie Les Templiers à <a href="https://twitter.com/hashtag/Marseille?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Marseille</a> pour un point presse sur le thème de la sécurité avec son porte-parole <a href="https://twitter.com/DavidGaltier?ref_src=twsrc%5Etfw">@DavidGaltier</a> : « les incivilités ne sont pas une fatalité » <a href="https://twitter.com/hashtag/municipales2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#municipales2020</a> <a href="https://t.co/2amsav4Sh8">pic.twitter.com/2amsav4Sh8</a></p>— Gomet' (@Gometmedia) <a href="https://twitter.com/Gometmedia/status/1189467913394249728?ref_src=twsrc%5Etfw">October 30, 2019</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

« Christian Jacob est un homme de consensus » a-t-elle brièvement déclaré sur le sujet, ajoutant : « une élection n’est jamais gagnée d’avance ». Il reviendra donc au nouveau patron des Républicains de prendre un arbitrage. Pour l’heure, aucune date concernant l’investiture définitive du candidat LR à Marseille n’a filtré.