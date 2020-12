Le Groupe SOS et Coca-Cola viennent de dévoiler les lauréats de leur appel à projets commun lancé en septembre. Baptisé « Quartiers Cafés », il a pour but d’apporter une aide financière et un accompagnement à 50 commerces portant des projets favorisant le lien social dans des quartiers prioritaires. Huit sont situés dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, dont six à Marseille.

Impulsés par des cafés, épiceries, boulangeries, restaurants ou des tiers-lieux, tous les projets retenus réunissent une caractéristique commune : situés dans un quartier prioritaire ou à proximité, ils favorisent le lien social et/ou donnent accès à des services essentiels aux habitants de ces territoires, éprouvant plus qu’ailleurs un cumul de difficultés socio-économiques. « Certains commerces fournissent l’accès à des ordinateurs pour ceux qui n’en n’ont pas, favorisent les « repas suspendus » où un client peut payer pour un autre qui n’en n’a pas les moyens, mettent en place des jardins partagés pour rendre les produits frais accessibles à tous ou proposent des produits de première nécessité à 10% du prix réel », exposent à titre d’exemples les deux groupes dans un communiqué. Cinq catégories ont été définies dans l’appel à projets – inclusion numérique, culture/loisirs et sport, transition écologique, solidarités et autonomie, citoyenneté et participation – et les commerces invités à s’inscrire dans l’une d’elle.

50 lauréats dans toute la France

Sur 90 candidatures reçues, 50 ont été sélectionnées par un jury. Ce dernier a accordé une « attention particulière aux projets répondant aux difficultés et besoins rencontrés et amplifiés à l’occasion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ainsi qu’aux projets développés en lien avec le tissu associatif local ». Trois types de prix ont été attribués : « Accélération » pour les plus avancés avec un gain de 6 000€ à 12 000€, « Émergence » pour ceux ayant besoin de soutien pour se développer avec entre 3 000€ et 7 000€ et un accompagnement individuel par le Groupe SOS Action territoriale, « Inspiration » pour ceux au stade d’idée avec 1 500€ à 3 500€ et un coaching personnalisé par le Groupe SOS Pulse.

Les lauréats de Quartiers Cafés en Paca

Le Tipi (Avignon), catégorie transition écologique, Prix accélération : ferme urbaine, bar, cantine et premier lieu dédié à la transition écologique à Avignon.

L’Arbre à rêves (Grasse), catégorie transition écologique, Prix émergence : lieu de vie, lieu ressources, espace participatif et écoresponsable.

Don Gobi (Marseille), catégorie inclusion numérique, Prix émergence : café avec espace de coworking où les habitants du quartier du Panier pourraient venir proposer leurs compétences et leurs services. Un coin bibliothèque et des jeux de société sont déjà à disposition de tous.

La Maison des Nines (Marseille), catégorie culture, loisirs et sport, Prix émergence : lieu qui ouvrira au printemps 2021 dans le quartier Noailles avec trois espaces : un café-restaurant, une boutique et une salle pour partager des moments créatifs, gustatifs et festifs.

Chez Fun funk (Marseille), catégorie culture, loisirs et sport, Prix accélération : restaurant situé dans le quartier de Belsunce où des instruments de musique sont mis à la disposition de tous.

La Tribu Meinado (Marseille), catégorie citoyenneté et participation, Prix émergence : café dans le quartier Canet Arnavaux qui met en relation parents et professionnels de l’enfance et de la famille.

La Marmite Joyeuse (Marseille), catégorie citoyenneté et participation, Prix accélération : mise en place d’atelier cuisine au sein de ce restaurant installé dans le centre de Marseille.

Une pause s’impose (Marseille), catégorie citoyenneté et participation, Prix accélération : café avec petite restauration et lieu de ressource pour les habitants.

