Dans la dernière enquête sur l’attractivité des métropoles françaises vu par les salariés, réalisée par le groupe Hellowork (RegionsJob) et le cabinet Hays, Marseille finit bonne dernière du classement à la 20e position. Globalement, le sondage 2020 ne fait pas la part belle aux grandes villes car Paris se classe également en fin de tableau à la 18e place. Cette année encore, Rennes se hisse en tête du classement, Nantes arrive deuxième et Strasbourg troisième. Les deux autres grandes métropoles de la région Nice et Toulon se positionnent respectivement à la 13e et 17e position.

Les problèmes de transports freinent l’attractivité de Marseille

Marseille est notamment considérée comme la plus mauvaise élève de France concernant la qualité de ses infrastructures (écoles, sports, transports…) et des équipements liés à la mobilité douce. Les sondés estiment également que le dynamisme économique de la ville est trop faible et la place avant-dernière sur ce sujet. Concernant le marché du travail, le sud de la France est perçu comme le mois attractif : Toulon, Marseille, Nice et Montpellier ferment la marche sur cette question.

Marseille s’en sort mieux sur deux sujets. Elle est en dixième position pour le coût de la vie et les loisirs culturels et l’environnement géographique.

Malgré ce mauvais score au classement général, 60% des Marseillais recommandent tout de même leur ville aux personnes souhaitant changer de région. Mais ces mêmes personnes sont assez peu confiantes quant à l’image renvoyée par la ville et elles sont un tiers à trouver que son image s’est dégradée cette année.

Liens utiles :



> RégionsJob : Marseille métropole la moins attractive selon ses habitants

> La métropole Aix-Marseille au top des offres d’emploi au 1er semestre selon RegionsJob