En plus des multiples avant-premières diffusées dans 26 salles de cinémas de la région Sud, les Cinémas Tilt & du sud proposent des ateliers pour découvrir les coulisses du cinéma d’animation. La 21e édition de Cinémanimé se déroule jusqu’au 10 novembre sous le signe de l’apprentissage, de la découverte et de la créativité.

Quelques avant-premières

Les Mal-aimés d‘Hélène Ducrocq

France, 40 min, à partir de 4 ans



Lupin III, The First de Takashi Yamasaki

Japon, 1h33, à partir de 8ans



Ailleurs de GintsZilbalodis

Lettonie, 1h14, à partir de 9 ans



Josep de Aurel

France-Espagne-Belgique, 1h25, à partir de 12ans



Youpi ! C’est mercredi de Siri Melchior

Danemark, 40 min, à partir 3 ans



Chien Pourri, la vie à Paris ! de Davy Durand et Vincent Patar

France, 1h02, à partir de 4 ans



Fritzi de Ralf Kukula et Mathias Bruhn

Allemagne, 1h26, à partir de 9 ans



La Chouette en toque

Programme de cinq courts métrages

France-Belgique, 52 min, à partir de 4 ans

Les ateliers créatifs autour des films d’animations

Autour du film Petit Vampire

Atelier « Papiers découpés » par Camille Goujon

Chaque participant pourra créer son propre monstre en papier, qu’ils pourront animer image par image sur les décors du film grâce à un logiciel de stop-motion. Les participants pourront voir leur création prendre vie en direct sur l’écran de cinéma.

Autour du film Calamity

Atelier « Deviens un personnage de dessin animé » par Romain Cherbonnier

Les enfants devront se déguiser en cow-girls, cow-boys ou en indiens pour jouer à tour de rôle une très courte séquence devant un fond vert. Ils se mettront en scène dans l’ambiance western, pour une partie de plaisir assurée !

Autour du film La Chouette en toque

Atelier « Création d’un personnage à croquer » par Marie-Jo Long

Les enfants reviendront sur le film avec l’intervenante et créeront un personnage à partir de collage « à croquer » en s’inspirant de l’artiste Arcimboldo, qui créait des visages à partir de fruits assemblés.

Autour du film Chien Pourri, la vie à Paris !

Atelier « Chien Pourri a dit : Bouge! » par Elphège Berthelot

Chien pourri et ses comparses s’animeront sous vos mains. En créant une courte séquence animée en boucle à l’aide de tampons, les participants produiront un GIF (fichier numérique animé) qu’ils pourront partager ensuite, notamment via les téléphones portables de leurs parents.

Notre coup de coeur : une journée de formation sur le stop motion !

Xavier Kawa-Topor, auteur du livre Stop Motion, un autre cinéma d’animation aux éditions Capricci donnera les clefs de cette technique d’animation et partagera l’histoire des réalisateurs et des films qui ont marqué cette technique.

Un échange avec le réalisateur Alain Ughetto est prévu ensuite. Il présentera des images en avant-première de son prochain film : Interdit aux chiens et aux Italiens réalisé en stop motion, produit par Les films du tambour de soie avec le soutien de la Région Sud.

Journée est ouverte au public curieux à partir de 16 ans



Vendredi 6 novembre de 9h à 16h30

Réservation par mail : contact@cinemasdusud.fr

Tarif de la journée : 30 €

Tarif jeune : 10 €