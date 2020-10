Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Depuis la disparition de la communauté économique et financière méditerranéenne (Cefim) en 2018, les professionnels du capital investissement de la région Sud n'avaient plus de structure pour se réunir. Pendant plus d'un an, ils ont continué à échanger, à communiquer de manière informelle mais l'absence d'existence juridique restait très pénalisante. « Aujourd'hui, on se structure vraiment…