À deux mois des élections régionales, Renaud Muselier (LR) a présidé vendredi 23 avril l’ultime assemblée plénière de son premier mandat. « Les cinq années que nous venons de passer ont profondément changé notre monde, notre pays et notre région », lance-t-il en guise d’introduction. Crise sanitaire oblige, la majorité des 92 conseillers régionaux étaient absents de l’hémicycle, et ont suivi la séance de sept heures et trente minutes en visio. Nouveau budget, nouveau contrat d’avenir 2021-2027, nouveau plan climat régional « Gardons une Cop d’avance »… Renaud Muselier se projette, mais l’urgence est ailleurs. Un an après le début de la crise sanitaire, et alors que l’été approche, comment la Région Sud va-t-elle répondre aux cris des professionnels du commerce, du tourisme, des étudiants et des soignants ? Au cours de cette assemblée plénière, de nouvelles aides ont été proposées dans l’optique de relancer l’économie et de favoriser l’emploi dans la Région Sud.

Un « chèque réouverture » et 500 euros de loyer pour les commerces fermés

Dans le cadre d’une « sortie de crise grâce à la vaccination » comme l’a précisé le vice-président au tourisme François de Canson, la Région Sud met la main à la poche (3,25 millions d’euros répartis en deux actions) pour amorcer doucement le rebond. D’abord, plus de 3000 commerces fermés administrativement depuis le 30 mars vont bénéficier d’une « aide au loyer d’avril » de 500 euros. Autre mesure, le « chèque réouverture ». D’un montant compris entre 1000 et 1500 euros, il s’adresse aux entreprises créées avant le 31 mars 2020, et dont le chiffre d’affaires varie entre 50 000 et deux millions d’euros hors taxes. Cette dernière initiative a pour objectif de permettre à 500 restaurants, discothèques, hébergements touristiques, salles de spectacle ou salles de sport d’investir dès la reprise de leur activité.

Le « bol d’air » : 400 euros pour les soignants

Un geste comme pour dire merci. La Région Sud va soutenir les soignants à travers le plan « bol d’air ». 400 euros offerts pour les personnels en poste dans les services de réanimation, de surveillance continue ou de soins intensifs. Une somme conséquente, certes, mais qui sera proposée sous la forme d’un chèque vacances. Ce crédit ne pourra être dépensé que dans les hébergements touristiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur, entre le 1er juillet et le 30 septembre 2021. Et pour un montant minimum du séjour de 800 euros… Une manière pour la Région Sud de faire d’une pierre deux coups, en tendant la main aux soignants, sans oublier les professionnels du tourisme.

Faciliter l’insertion de 1500 jeunes avec des aides à l’embauche

En pleine pandémie, difficile pour les étudiants de s’accrocher à un emploi stable, ou de dénicher un stage rémunéré tout en poursuivant ses études. Les jeunes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ne font pas exception et vivent, pour certains, dans des conditions alarmantes de précarité. « Nous devons mobiliser tous les moyens et toutes les ressources pour leur offrir la possibilité de suivre une formation ou de trouver un emploi », tonne Georges Leonetti, vice-président à l’éducation et doyen de la faculté de médecine d’Aix-Marseille Université. Alors que 14 000 offres d’emploi, de stages et d’alternances sont déjà à pourvoir en Paca, la Région Sud souhaite mettre en place de nouvelles mesures. Elles visent à soutenir encore plus cette tranche de la population indirectement frappée par la Covid-19.

Le premier dispositif, « Jeunes en entreprise », doit permettre l’embauche de 500 jeunes en Provence Alpes Côte d’Azur. La Région mobilise un million d’euros pour cette nouvelle mesure. La collectivité va verser 2000 euros aux entreprises ou associations qui engagent un jeune en CDI/CDD d’au moins six mois. 500 000 euros seront alloués au programme « Jeunes en stage », une expérience semi-professionnelle obligatoire pour les étudiants dans le cadre de leur cursus. Avec une offre forfaitaire de 200 euros par mois, la Région Sud encourage les entreprises à accueillir 500 stagiaires supplémentaires. Enfin, la collectivité va consacrer 500 000 euros à l’action « Jobs étudiant ». Un plan qui a pour objectif de favoriser l’embauche de 500 étudiants boursiers. Là aussi une offre forfaitaire est proposée aux structures d’accueil par la Région Sud : 600 euros pour un mois, et 1300 euros pour deux mois à temps plein.

