Share on Facebook

Share on Twitter

La composition de la liste de Renaud Muselier (LR) pour les élections régionales en Provence-Alpes-Côte d’Azur n’est pas encore connue. Cependant, le président de la Région Sud a précisé ses critères de sélection. « Je donnerai la priorité aux candidats qui se concentrent de toutes leurs forces sur des enjeux locaux et non nationaux », dévoile-t-il lors d’un déplacement à Tende (06) lundi 3 mai. Renaud Muselier ajoute qu’il exclut par conséquent les détenteurs de mandats nationaux, « que ce soient des ministres, des sénateurs, des députés ou des députés européens ».

Sophie Cluzel (LREM), secrétaire d’État aux Personnes handicapées et candidate de la majorité présidentielle pour les régionales, ne figurera donc pas dans cette liste malgré l’accord passé avec Renaud Muselier la semaine dernière. Une entente officialisée dimanche dernier par le Premier ministre Jean Castex. Ce-dernier rappelle que sa liste sera « d’abord celle de la majorité régionale en place, une majorité composée de huit familles aux sensibilités politiques différentes mais complémentaires ».

Si le président de la Région Sud a tenu à éclaircir la situation, c’est parce que ses dernières prises de position ont divisé Les Républicains. Christian Jacob a avait déclaré dimanche que Renaud Muselier n’aurait pas l’investiture LR pour les régionales. Le député LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, très en colère, estime sur Twitter que « Renaud Muselier s’est placé naturellement en dehors de notre famille politique […] Il n’est plus que le candidat de La République en marche ».

Hier, ma famille politique me soutenait à l’unanimité car j’étais le meilleur pour @MaRegionSud.

Aujourd’hui, parce que @JeanCASTEX annonce retirer la liste #LREM, je suis accusé de trahison !

Comment comprendre cette agressivité, alors que je combats le @RNational_off ? — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 2, 2021

Mais le natif de Marseille se défend. « J’appelle au rassemblement le plus large pour que la Région Sud ne tombe pas entre les mains d’un parti extrémiste », répond-il lors de son déplacement dans les Alpes-Maritimes. « Que la majorité présidentielle me soutienne dans ce combat, c’est du bon sens », estime Renaud Muselier. Finalement, le comité national d’investiture LR a décidé mardi soir de revenir sur sa décision et de soutenir l’ancien secrétaire d’État aux Affaires étrangères pour les régionales. Renaud Muselier a jusqu’au 17 mai pour déposer une liste à la préfecture.

Document source : communiqué de Renaud Muselier

Liens utiles :



> Vassal, Bareille, Perrin, Berland… la droite locale soutient Muselier

> [Urgent] Régionales : accord entre Renaud Muselier (LR) et Sophie Cluzel (LREM)

> Rapprochement entre Renaud Muselier et LREM : l’onde de choc à droite