La magazine américain Newsweek épaulé par le portail de statistiques allemand Statista vient de sortir son classement mondial des hôpitaux. 27 pays étaient en lice pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021. « Les scores ont été calculés pour chaque hôpital, lit-on dans la méthodologie, dans trois catégories et pondérés : recommandation des pairs (50% national, 5% international), expérience du patient (15%), indicateurs de performance médicaux (30%). Chaque hôpital de chaque pays est évalué par un score. Les scores ne sont comparables qu’entre les hôpitaux d’un même pays, car différentes sources d’expérience des patients et d’indicateurs de performance médicaux ont été examinées dans chaque pays ».

L’objectif journalistique est de parvenir à un top 150 mondial et à des classements par pays.

Vingt et un pays sont représentés dans le top 150 mondial avec au départ plus de 2200 hôpitaux. Les États-Unis sont en tête avec 33 hôpitaux, suivis de l’Allemagne avec 14 hôpitaux ; l’Italie et la France avec 10 chacun et la Corée du Sud avec huit.

En France l’Assistance publique Hôpitaux de Paris arrive en tête, c’est le plus grand pôle européen avec deux établissements phares, la Salpêtrière qui est 7e mondial et Georges Pompidou qui est 18e.

Classement des hôpitaux : l’hôpital Nord 12e au niveau national

L’Hôpital Nord 12° établissement français selon Newsweek Photo APHM DR

Et dans notre région ? Il faut atteindre le 117e rang mondial pour découvrir la Timone (Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui est le 8e français et l’Hôpital Nord qui est le 12e français. Lille, Bordeaux, Nantes et Lyon sont devant nos établissements.

Dans le classement national l’Hôpital Saint-Joseph sort en 20e position et l’Hôpital européen en 30e place. L’Hôpital privé de Provence, Polyclinique du Parc Rambot arrive en 43e position et Clairval à la 53e place.

