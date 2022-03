À l’hôpital de la Timone, les analyses sont désormais réalisées par des robots ultra-modernes. L’assistance publique des hôpitaux de Marseille a investi 46 millions d’euros dans un nouveau bâtiment regroupant ses services de biologie du centre-ville. Baptisé le biogénopôle, ce nouvel équipement profite d’un plateau technique capable de fournir une réponse en une heure contre près de deux heures jusqu’à présent. « Cela va notamment permettre de réduire les temps d’attente dans les services des urgences », explique le chef du pôle Bruno Lacarelle à l’occasion d’une visite presse du bâtiment le 30 mars.

Les robots pour des analyses plus rapides

Pour atteindre ce résultat, l’AP-HM fait le choix de l’automatisation complète : « Il n’y a plus aucune intervention humaine sur plateau à réponse rapide », assure le professeur. Les prélèvements sont acheminés depuis les autres services de la Timone et de la Conception par un réseau de pneumatique réalisé par la Snef dans les tunnels du métro. Arrivés au biogénopôle, ils sont ouverts automatiquement et intègrent un parcours de tapis roulant et d’automates qui vont réaliser les analyses. L’AP-HM a dépensé six millions d’euros pour se doter des meilleures machines fabriquées par le géant allemand Siemens. « Le top du top, se félicite Bruno Lacarelle. Aucun autre hôpital français n’est si bien équipé sur une si grande diversité d’analyses », affirme-t-il.

Le Pr Bruno Lacarelle devant l’arrivée des tuyaux pneumatiques qui accueillent les prélèvements envoyés depuis la Conception et les autres services de la Timone (Crédit RM)

La robotisation du biogénopôle doit également permettre aux 600 personnes travaillant dans les services de biologie de l’hôpital de « se concentrer sur des missions à plus haute valeur ajoutée ». Par exemple, il va développer l’oncogénétique. L’AP-HM s’est doté de séquenceur d’ADN pour analyser les gènes des tumeurs et adapter les thérapies en fonction de leur spécificité. « On parvient à un niveau de personnalisation extrême sur les traitements des patients », s’enthousiasme le chef du biogénopôle.



Le biogénopôle est aujourd’hui en partie opérationnel. 4 000 mètres carrés sur les 7 000 mètres carrés de laboratoires attendus ont déjà été livrés, et le plateau technique sera totalement opérationnel à partir de juin prochain. À l’étage, une plateforme de biologie moléculaire de pointe sera installée au printemps 2023.

Les robots s’occupent des analyses pendant que les techniciens contrôlent sans intervenir directement (Crédit RM)

Après le biogénopôle, le Samu, le pôle mère-enfant et les grands immeubles

Le biogénopôle est l’un des premiers bâtiments financés par le Copermo à voir le jour. « Il fait partie de notre grand plan de modernisation qui va révolutionner l’AP-HM », rappelle le directeur général François Crémieux. Au total, l’AP-HM investira 500 millions d’euros d’ici 2030 au titre de son projet de modernisation. Après le biogénopôle, l’AP-HM va construire un nouveau Samu à la Timone : « Nous allons choisir le groupement qui réalisera les travaux dans quelques mois », annonce François Crémieux. La livraison est attendue pour 2025. Ensuite, place au nouveau pôle parents-enfants qui regroupera les services de la maternité de l’hôpital de la conception et de la Timone Enfants. Un premier appel d’offres sera lancé en avril pour présélectionner les groupements éligibles avant le choix final en 2023. Enfin, parmi les plus gros chantiers, l’immeuble de grande hauteur de la Timone va aussi être complètement rénové. Un chantier pharaonique à 150 millions d’euros qui devrait aboutir en 2028. La barre centrale de l’hôpital Nord profitera elle aussi d’un lifting du même ordre de grandeur et dans des délais similaires.

Un AMI en fin d’année pour décider de l’avenir des hôpitaux Sud

Reste à préciser l’avenir des hôpitaux Sud. Avant l’arrivée de François Crémieux, la Métropole Aix-Marseille Provence projetait de racheter une grande partie des terrains de Sainte-Marguerite en vue de créer un village d’entreprises. « J’ai mis un terme à ces négociations. L’AP-HM restera propriétaire », tranche le directeur général. Désormais, il envisage de développer l’activité de soins sur le site notamment les pôle gériatrique, orthopédie et le regroupement de la pédopsychiatrie sur Salvator. « Nous sommes en train de finaliser un cahier des charges pour lancer un grand appel à manifestation d’intérêt en fin d’année », annonce François Crémieux.

