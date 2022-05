Depuis plusieurs années, CMR Group, groupe industriel basé à Marseille, travaille à de nouveaux projets pour accompagner la transition écologique et énergique, à travers un tout nouveau capteur gaz. Après dix ans de recherche et de prototypage, CMR s’apprête à mettre sur le marché son innovation. Le capteur Niris qui mesure en temps réel la qualité du carburant au gaz naturel, pour une meilleure performance des moteurs (technologie brevetée).

« Le projet a été initié en interne. Nous avons développé une technologie optronique sur des prototypes de mesure de différents carburants, et c’est sur le gaz naturel que nous avons concrètement abouti » explique Julien Moynet, le directeur du service R&D. Pour se faire, CMR a recruté des spécialistes de l’optique pour ajouter ce domaine à la compétence de son équipe. Aux débouchés initiaux (équipements de moteurs), s’ajoutent désormais d’autres marchés comme les filières d’énergies renouvelables (bio gaz, hydrogène). « Nous sommes en train de mettre en place des produits qui pourront accompagner la transition entre les énergies fossiles et renouvelables » affirme M. Moynet.

R & D : sept personnes au service de l’innovation



Julien Moynet est le directeur de l’équipe recherche et développement du CMR Group. Il dirige une équipe de sept personnes, une entité chargée de développer les produits et services qui seront commercialisés demain par le groupe. Le savoir-faire technique s’articule autour des métiers de l’électronique et du logiciel, avec à la base, la conception de systèmes électroniques destinés à des applications industrielles. Des capteurs, des appareils de conversion et d’acquisitions de signaux pour équiper des moteurs, des centrales nucléaires, des bateaux…. Le service soutient l’ensemble des activités de CMR group. Outre l’innovation le service de Julien Moynet travaille en effet à la modernisation des systèmes déjà en place chez les clients

D’autres projets sont en train de sortir des labos de CMR, toujours au service de la transition écologique. Le système de commande de moteur nouvelle génération E-pulse : facilement installé, il prolonge la durée de vie des moteurs.

La mini-centrale solaire conteneurisée Hylios est un autre bon exemple de l’innovation made in CMR Group.

Hylios permet la production d’énergie solaire ainsi que son stockage avec de la production thermique, pour l’alimentation électrique de zones isolées. Le dispositif se déploie facilement avec assez peu d’équipement : « il faut au minimum quelques personnes et en l’espace de deux jours on a une mini-centrale qui est opérationnelle. » L’idée de mettre des panneaux solaires dans un conteneur n’est pas forcément neuve mais l’ingéniosité de CMR Group est de fournir un système de rangement qui permet de mettre beaucoup plus de panneaux que les systèmes concurrents. Un premier prototype est en phase de test, sur le campus de l’école des Mines à Gardanne.

CMR ne part pas dans le solaire sans référence. Cela fait quatre ans que l’activité a été lancée. CMR réalise l’étude, la conception et la livraison de la centrale. Le marché cible est constitué par les centrales de quelques kilos-watt à quelques méga-watt (marché de clients privés, entreprises, industries, zones de commerce) qui vont avoir besoin de produire de l‘énergie.

La réflexion sur l’innovation est désormais globale. « On essaye de voir comment nos solutions et produits peuvent pénétrer des secteurs émergents comme les énergies renouvelables afin de nous donner de nouveaux débouchés » souligne le directeur R&D dont le service est basé au siège à Marseille. « Nous avons une réelle volonté de dynamiser l’innovation pour apporter de nouvelles solutions aux acteurs qui misent sur la transition énergétique » conclut Julien Moynet.

Chiffres et valeurs clés



Créé à Marseille en 1959, CMR Group (ex-Control Mesure Regulation) est le leader mondial de l’instrumentation, l’automatisation et le génie électrique.

– Présence dans 11 pays de 4 continents : Europe, Amérique, Afrique, Asie.

– 1 000 collaborateurs, dont 100 à Marseille, et 12 filiales à travers le monde.

– 70 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021 (+15% par rapport à 2020) dont 80% réalisés à l’international et 20% en France.

– 1M€/an d’investissement dans la R&D

– Les valeurs de CMR : innovation, agilité, satisfaction client, intégrité, customer drive, esprit d’équipe.



